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Нехватка учителей грозит коллапсом системе школьного образования США

  /   Обновлено: 05 октября 2021 22:56
Весь мир
Нехватка учителей грозит коллапсом системе школьного образования США
Федеральное агентство новостей  / 

Учебный год только недавно начался, но большинство школьных округов в США столкнулись с дефицитом преподавателей, что обусловлено ситуацией с COVID-19, а также общим плачевным состоянием образовательной инфраструктуры.

Опрос, проведенный в июне среди членов Национальной ассоциации образования, продемонстрировал, что 32% учителей задумываются о завершении своей карьеры из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19.

За последние пять недель с начала учебного года власти сообщили о более чем 200 тыс. случаях заболевания COVID-19 среди детей. Большинство из них были зарегистрировано в округах, которые не вводили требований об обязательном ношении масок и имеют низкие показатели вакцинации. Решение о вакцинации для детей в возрасте до 12 лет остается пока на федеральном утверждении. В связи с этим многие школы и школьные округа были вынуждены отменить очное обучение.

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Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Аманда Тауэр, которая в течение 11 лет работала в начальной школе в округе Кольер, штат Флорида, уволилась со своей должности. Она рассказала, что в ее округе перестали применять протоколы безопасности COVID-19, а классы были переполнены и плохо проветривались. Ученики не носили масок и часто приходили в класс больные.

«Мне нужны были перемены в моем физическом и психическом здоровье и здоровье моей семьи. Я не хотела быть мучеником. Я любила свою работу. Я буду скучать по своим детям, но я не могу наполнять их из пустого сосуда», — говорит она.

Она говорит, что изменения в учебной программе, отсутствие профессиональной подготовки и новые установленные процедуры на фоне отсутствия обратной связи с администрацией побудили ее уйти в отставку.

«Средняя школа Миннесоты объявила, что учителя больше не будут ставить ученикам оценку «F» («кол», неудовлетворительная оценка) в рамках усилий администрации школы по борьбе с тем, что она назвала «системным расизмом», — пишет Epoch Times.

С другой стороны, многие учителя оставляют профессию из-за нежелания подвергаться принудительной вакцинации, указ о которой в начале сентября подписал президент Байден.

«От Нью-Йорка до Калифорнии некоторые города и штаты готовятся столкнуться с нехваткой медицинских работников, учителей, полицейских и пожарных, поскольку приближаются крайние сроки действия мандата на вакцинацию, а работники угрожают уволиться или быть уволенными, вместо того чтобы подчиниться», — пишет защитник природной среды Роберт Кеннеди — младший.

Учителя разные нужны

В этом году количество вакансий учителей во Флориде увеличились более чем на 67% по сравнению с августом 2020 года и на 38,7% по сравнению с августом 2019 года.

В городе Провиденс, Род-Айленд, почти 10% учителей либо уволились, либо досрочно вышли на пенсию до начала учебного года.

В государственных школах Мичигана в прошлом учебном году доля учителей, вышедших на пенсию в середине учебного года, увеличилось на 44% по сравнению с 2019—2020 учебным годом.

В Форт-Уорте, штат Техас, в школьном округе перед началом обучения было 314 вакантных мест учителей, что в 4,5 раза больше, чем до пандемии.

В крупнейшем округе Калифорнии, Лос-Анджелесе, который насчитывает 600 тыс. учащихся, открыто более 500 вакансий учителей, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

«Школьные округа нанимают неопытных педагогов из-за нехватки учителей специального образования. Родители имеют право запросить *конкретную* информацию о квалификации учителей своего ребенка. Напишите мне, если вам нужен БЕСПЛАТНЫЙ шаблон письма-запроса».

Проблема оказалась настолько острой, что нескольким школам пришлось закрыть классы из-за нехватки педагогического состава. Многие учреждения вынуждены переводить учеников на дистанционное обучение или «уплотнять» классы, что, в свою очередь, приводит к повышению нагрузки на учителей и их быстрому выгоранию.

Школьный округ Западная Контра Коста в Калифорнии рассматривает возможность найма преподавателей математики за пределами штата для преподавания онлайн, в то время как заместитель учителя будет поддерживать дисциплину среди учеников, находящихся в классе.

Школы пытаются заполнить вакансии заместителями учителей, но их тоже не хватает. Нехватка заместителей означает, что учителя выполняют их функции во время подготовительных занятий, что приводит к выгоранию, которые обычно не ощущается в начале учебного года.

«Нехватка учителей — действительно общенациональная проблема и безусловно, проблема всего штата», — говорит Линда Дарлинг-Хаммонд, президент Совета по образованию штата Калифорния.

Нехватка педагогов вынуждает школьные советы поднимать зарплаты в надежде привлечь сотрудников из других школ, однако это не всегда помогает.

Представители одного из школьных округов разместили объявления в газетах, на радио и в социальных сетях. Учителя кладут листовки со списком вакансий в детские коробки для завтраков, чтобы семьи могли распространять информацию.

«Нехватка учителей реальна. Нехватка заместителей реальна. Нехватка вспомогательного персонала реальна. Нехватка персонала для опеки реальна. Нехватка водителей автобусов реальна. Опасения и бремя — реальны.

Многие ежедневно совмещают несколько должностей, чтобы справиться с этим».

Пандемия как катализатор

Исследование, проведенное корпорацией RAND, показало, что пандемия усугубила профессиональное выгорание и стресс среди преподавателей, которые, по сравнению с представителями других профессий, почти в два раза чаще испытывали стресс, связанный с работой, и почти в три раза чаще говорили о депрессии.

«Если бы учителям так переплачивали, они были бы такими эгоистичными и ленивыми, как предполагают некоторые люди, недостатка в учителях не было бы».

Ситуация, которая в последние десятилетия складывается в образовательной сфере Соединенных Штатов, и так непростая. Большинство школьных округов жалуются на хронический недостаток финансирования, переполненные классы, высокую нагрузку на учителей, низкую зарплату, которая вынуждает многих преподавателей искать дополнительную работу. Сюда же добавляется неконтролируемое и агрессивное поведение учеников, что в большей мере присуще школам в бедных районах, в которых учатся преимущественно цветные ученики. В последние месяцы учителя в округах, где введены меры по обязательному ношению масок, стали получать многочисленные угрозы.

Американцы начали угрожать учителям из-за обязательных масок в школах
Global Look Press  / Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Все эти факторы не способствуют чувству безопасности и уверенности среди педагогов, что естественным образом отражается на учебном процессе.

Многие учителя заявляют о возросшем противодействии со стороны учеников и их родителей, отвергающих академическую науку и жалуются на введение в школьную программу спорных псевдонаучных теорий.

Кроме нехватки преподавателей, школы на всей территории Соединенных Штатов испытывают дефицит технических работников: дворников, уборщиков, поваров, водителей школьных автобусов.

Пандемия COVID-19 внезапно обострила весь ворох проблем, которые десятилетиями копились в американском образовании. Это ставит и без того плохо работающую систему на грань коллапса. А без системы среднего образования все рассуждения администрации Байдена о миллионах высокооплачиваемых рабочих мест становятся похожими на пустые мечты. Ведь утверждение о том, что кадры решают все, сегодня актуально как никогда.

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сша образование
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