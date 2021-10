Нехватка учителей грозит коллапсом системе школьного образования США

Учебный год только недавно начался, но большинство школьных округов в США столкнулись с дефицитом преподавателей, что обусловлено ситуацией с COVID-19, а также общим плачевным состоянием образовательной инфраструктуры.

Опрос, проведенный в июне среди членов Национальной ассоциации образования, продемонстрировал, что 32% учителей задумываются о завершении своей карьеры из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19.

За последние пять недель с начала учебного года власти сообщили о более чем 200 тыс. случаях заболевания COVID-19 среди детей. Большинство из них были зарегистрировано в округах, которые не вводили требований об обязательном ношении масок и имеют низкие показатели вакцинации. Решение о вакцинации для детей в возрасте до 12 лет остается пока на федеральном утверждении. В связи с этим многие школы и школьные округа были вынуждены отменить очное обучение.

Global Look Press / Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Аманда Тауэр, которая в течение 11 лет работала в начальной школе в округе Кольер, штат Флорида, уволилась со своей должности. Она рассказала, что в ее округе перестали применять протоколы безопасности COVID-19, а классы были переполнены и плохо проветривались. Ученики не носили масок и часто приходили в класс больные.

«Мне нужны были перемены в моем физическом и психическом здоровье и здоровье моей семьи. Я не хотела быть мучеником. Я любила свою работу. Я буду скучать по своим детям, но я не могу наполнять их из пустого сосуда», — говорит она.

Она говорит, что изменения в учебной программе, отсутствие профессиональной подготовки и новые установленные процедуры на фоне отсутствия обратной связи с администрацией побудили ее уйти в отставку.

«Средняя школа Миннесоты объявила, что учителя больше не будут ставить ученикам оценку «F» («кол», неудовлетворительная оценка) в рамках усилий администрации школы по борьбе с тем, что она назвала «системным расизмом», — пишет Epoch Times.

A #Minnesota middle school said it will no longer allow #Teachers to give students an “F” grade for “failure”, as part of the school’s effort to tackle what it called "#SystemicRacism." https://t.co/nKuqUxHUFr — The Epoch Times (@EpochTimes) October 5, 2021

С другой стороны, многие учителя оставляют профессию из-за нежелания подвергаться принудительной вакцинации, указ о которой в начале сентября подписал президент Байден.

«От Нью-Йорка до Калифорнии некоторые города и штаты готовятся столкнуться с нехваткой медицинских работников, учителей, полицейских и пожарных, поскольку приближаются крайние сроки действия мандата на вакцинацию, а работники угрожают уволиться или быть уволенными, вместо того чтобы подчиниться», — пишет защитник природной среды Роберт Кеннеди — младший.

From New York to California, some cities and states prepare to face shortages of healthcare workers, teachers, police and firefighters as vaccine mandate deadlines loom and workers threaten to quit or be fired, rather than comply.https://t.co/ZOPbQTQaZY — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) September 28, 2021

Учителя разные нужны

В этом году количество вакансий учителей во Флориде увеличились более чем на 67% по сравнению с августом 2020 года и на 38,7% по сравнению с августом 2019 года.

В городе Провиденс, Род-Айленд, почти 10% учителей либо уволились, либо досрочно вышли на пенсию до начала учебного года.

В государственных школах Мичигана в прошлом учебном году доля учителей, вышедших на пенсию в середине учебного года, увеличилось на 44% по сравнению с 2019—2020 учебным годом.

В Форт-Уорте, штат Техас, в школьном округе перед началом обучения было 314 вакантных мест учителей, что в 4,5 раза больше, чем до пандемии.

В крупнейшем округе Калифорнии, Лос-Анджелесе, который насчитывает 600 тыс. учащихся, открыто более 500 вакансий учителей, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

«Школьные округа нанимают неопытных педагогов из-за нехватки учителей специального образования. Родители имеют право запросить *конкретную* информацию о квалификации учителей своего ребенка. Напишите мне, если вам нужен БЕСПЛАТНЫЙ шаблон письма-запроса».

???? School districts are hiring inexperienced educators due to a shortage of special education teachers.



Parents have the right to request *specific* information about the qualifications of their child’s teachers.



DM me if you would like a FREE template request letter. — iep guy ♊️ (@TheIEPGuy) September 30, 2021

Проблема оказалась настолько острой, что нескольким школам пришлось закрыть классы из-за нехватки педагогического состава. Многие учреждения вынуждены переводить учеников на дистанционное обучение или «уплотнять» классы, что, в свою очередь, приводит к повышению нагрузки на учителей и их быстрому выгоранию.

Школьный округ Западная Контра Коста в Калифорнии рассматривает возможность найма преподавателей математики за пределами штата для преподавания онлайн, в то время как заместитель учителя будет поддерживать дисциплину среди учеников, находящихся в классе.

Школы пытаются заполнить вакансии заместителями учителей, но их тоже не хватает. Нехватка заместителей означает, что учителя выполняют их функции во время подготовительных занятий, что приводит к выгоранию, которые обычно не ощущается в начале учебного года.

«Нехватка учителей — действительно общенациональная проблема и безусловно, проблема всего штата», — говорит Линда Дарлинг-Хаммонд, президент Совета по образованию штата Калифорния.

Нехватка педагогов вынуждает школьные советы поднимать зарплаты в надежде привлечь сотрудников из других школ, однако это не всегда помогает.

Представители одного из школьных округов разместили объявления в газетах, на радио и в социальных сетях. Учителя кладут листовки со списком вакансий в детские коробки для завтраков, чтобы семьи могли распространять информацию.

«Нехватка учителей реальна. Нехватка заместителей реальна. Нехватка вспомогательного персонала реальна. Нехватка персонала для опеки реальна. Нехватка водителей автобусов реальна. Опасения и бремя — реальны. Многие ежедневно совмещают несколько должностей, чтобы справиться с этим».

The teacher shortage is ????????????????.



The sub shortage is ????????????????.



The support staff shortage is ????????????????.



The custodial staff shortage is ????????????????.



The bus driver shortage is ????????????????.



The concern & burden is ????????????????.



Many are doing multiple jobs daily to make it through. — ???????????????????? ???????????????????????? (@haley0804) October 3, 2021

Пандемия как катализатор

Исследование, проведенное корпорацией RAND, показало, что пандемия усугубила профессиональное выгорание и стресс среди преподавателей, которые, по сравнению с представителями других профессий, почти в два раза чаще испытывали стресс, связанный с работой, и почти в три раза чаще говорили о депрессии.

«Если бы учителям так переплачивали, они были бы такими эгоистичными и ленивыми, как предполагают некоторые люди, недостатка в учителях не было бы».

If teachers were as overpaid, selfish and lazy as some people are suggesting there wouldn’t be a teacher shortage. — Nicholas Ferroni (@NicholasFerroni) October 4, 2021

Ситуация, которая в последние десятилетия складывается в образовательной сфере Соединенных Штатов, и так непростая. Большинство школьных округов жалуются на хронический недостаток финансирования, переполненные классы, высокую нагрузку на учителей, низкую зарплату, которая вынуждает многих преподавателей искать дополнительную работу. Сюда же добавляется неконтролируемое и агрессивное поведение учеников, что в большей мере присуще школам в бедных районах, в которых учатся преимущественно цветные ученики. В последние месяцы учителя в округах, где введены меры по обязательному ношению масок, стали получать многочисленные угрозы.

Global Look Press / Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Все эти факторы не способствуют чувству безопасности и уверенности среди педагогов, что естественным образом отражается на учебном процессе.

Многие учителя заявляют о возросшем противодействии со стороны учеников и их родителей, отвергающих академическую науку и жалуются на введение в школьную программу спорных псевдонаучных теорий.

Кроме нехватки преподавателей, школы на всей территории Соединенных Штатов испытывают дефицит технических работников: дворников, уборщиков, поваров, водителей школьных автобусов.

Пандемия COVID-19 внезапно обострила весь ворох проблем, которые десятилетиями копились в американском образовании. Это ставит и без того плохо работающую систему на грань коллапса. А без системы среднего образования все рассуждения администрации Байдена о миллионах высокооплачиваемых рабочих мест становятся похожими на пустые мечты. Ведь утверждение о том, что кадры решают все, сегодня актуально как никогда.