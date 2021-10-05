Культуролог Пархоменко дал хайп-совет наследнику императорского престола России

Венчание как религиозный обряд — акт скрепления союза не только в юридических, но и в личных духовных аспектах. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Так он отозвался на прошедшую в светлые дни 25-26 сентября в Исаакиевском соборе церемонию венчания великого князя Георгия Михайловича Романова, считающегося частью монархистов полноправным владельцем российского императорского престола, и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. Девушка, согласно традициям дома Романовых, перед выходом замуж за венценосную особу уже приняла православие, получив имя Виктории Романовны.

«Венчание Романовых привлекло к себе значительное внимание прессы, — заметил Пархоменко. — Но вот мнения об этом мероприятии оказались смешанные. Во-первых, большинство из нас ранее были мало знакомы с персоной Георгия Романова. По сути, нам известна только его славная родословная. Сама же церемония попыталась предложить нам определенный эстетический опыт, связанный с попыткой продемонстрировать условные традиции потомственной аристократии. Получилось тоже неоднозначно, потому что аристократические манеры связаны в том числе с умением чувствовать меру, а чрезмерная пышность и пафосность всегда соседствуют с безвкусием и китчем».

С другой стороны, отметил культуролог, скромно заявить о себе невозможно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Будем надеяться, что в погоне за хайпом Георгий Романов сможет найти свою собственную оригинальную и эстетически проработанную модель, а не будет фотографироваться с реперами и тиктокерами или участвовать в боях по смешанным единоборствам для знаменитостей, — подчеркнул эксперт. — Стоит также заметить, что тренды приходят к нам не только одиночными событиями, но и их сериями. В частности, о Российской империи активно вспоминали еще совсем недавно, когда во время выборов в Государственную думу Сергей Кужугетович Шойгу голосовал перед объективами камер. И в кадр попал его паспорт, обложка которого была выполнена в стиле царских времен с надписью: «Паспортъ гражданина государства Российского».

Собеседник ФАН задается вопросом: почему память о Российской империи как тренд «всплывает» именно сейчас?

«Есть, например, параллельный дискурс, в рамках которого отдельные люди не признают развал СССР и заявляют, что все еще живут в данном государстве, — напомнил Пархоменко. — Теперь такое ощущение, что нам предлагается всерьез порассуждать об актуальности титулов и статусов имперских времен. Это очень любопытно с точки зрения формирования сегодняшнего самоопределения граждан в России, но хотелось бы, чтобы в итоге мы жили в одной и той же стране, а не каждый в своей собственной: со своим отдельным укладом и формой правления».

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