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Шипенко и Пересильд проведут часть съемок «Вызова» в американском сегменте МКС

  /   Обновлено: 05 октября 2021 20:48
Общество
Шипенко и Пересильд проведут часть съемок «Вызова» в американском сегменте МКС
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Вашингтон, 5 октября. Съемки нового российского фильма «Вызов» будут проходить на Международной космической станции. Часть проекта будут создавать на американской территории.

Во время съемок будет задействован обзорный модуль Cupola, о чем сообщил комментатор телевидения НАСА Роб Навиас. По его словам, российских кинематографистов нельзя считать полноценными членами экипажа. В связи с этим режиссера и актера будут сопровождать эксперты на каждом шагу.

«Большая часть съемки фильма пройдет в российском сегменте МКС. Также съемка будет в Cupola американского сегмента станции», — отметил представитель НАСА во время прямо трансляции в соцсетях.

Российский режиссер Клим Шипенко и артистка Юлия Пересильд отправились в космическую экспедицию с Байконура 5 октября в 11:55. Кинематографисты пробудут вне родной планеты 12 дней, после чего вернутся домой. Все это время «киноэкипаж» будет проводить съемку фильма «Вызов». Лента рассказывает о враче, которая рискуя своей жизнью отправляется на орбиту для спасения человека.

Ранее сообщалось, что режиссер космического фильма «Салют-7» Клим Шипенко установил рекорд. Кинодеятель стал самым высоким россиянином, побывавшем в космосе.

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