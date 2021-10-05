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МИД России ответил на предложение американских сенаторов о высылке 300 дипломатов
Политика
МИД России ответил на предложение американских сенаторов о высылке 300 дипломатов
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 5 октября. Министерство иностранных дел РФ отреагировало на предложение конгрессменов США о высылке 300 российских дипломатов из Вашингтона.

Ранее группа представителей Конгресса США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом депортировать в Москву 300 российских дипломатов. Сенаторы потребовали выполнить эти действия в случае отказа РФ от расширения штата американского посольства в российской столице.

«Такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет», — ответили в МИД РФ.

Недавно российское дипведомство пригрозило YouTube ответными мерами на удаление двух немецких каналов RT. По мнению представителей МИД, руководство сервиса решилось на подобные меры при поддержке властей ФРГ.

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