Столтенберг: Украине и Грузии не стоит рассчитывать на скорое вступление в НАТО

Брюссель, 5 октября. Вопрос вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня западного военного блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая в Джорджтаунском университете, он подчеркнул, что Киев и Тбилиси должны получать от НАТО больше поддержки. Столтенберг призвал страны Альянса уделить особое внимание этому аспекту сотрудничества. В то же время он признал, что Грузии и Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран», — сказал Столтенберг.

Ранее он также призывал страны НАТО продолжать взаимодействие с Россией. Столтенберг назвал такие меры необходимыми и важными, так как в противном случае может разразиться новая холодная война или гонка вооружений.