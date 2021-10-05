Лолита подарила дом пострадавшей при пожаре семье

Москва, 5 октября. Певица Лолита Милявская приобрела новое жилье для семьи из Рязанской области. Артистка решила помочь погорельцам, о которых узнала из газет.

Семья Богдан-Мельник лишилась жилья после пожара, который произошел в Чукове в 2018 году. Лолита Милявская призвала поклонников на помощь пострадавшим, как только узнала о трагической истории: в доме находились шесть детей в возрасте от года. Им всем удалось спастись, кроме самой младшей дочери. Девятилетний Максим получил награду за спасение жизни после того, как вытащил из огня брата и сестер.

Милявская не осталась в стороне и не только привлекла внимание к беде рязанской семьи, но и подарила дом в Сасове. До этого дети жили в реабилитационном центре, а затем в двухкомнатной квартире, которую выделила администрация. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Недавно артистка решила продемонстрировать фигуру после активного похудения. Лолита вышла на сцену в обтягивающем наряде и показала стройные ноги.