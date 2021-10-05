Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 21:41
21:40
Весь мир
Королевство Лесото отпраздновало 55 лет со дня получения независимости
21:37
Весь мир
Нехватка учителей грозит коллапсом системе школьного образования США
21:26
Весь мир
Чехия приобрела партию комплексов ПВО Spyder у Израиля
21:21
Общество
«От медведей не возвращаются»: поисковик Шухрин о нижегородских грибниках
21:14
Происшествия
Жителя Кузбасса задержали за курение на борту самолета в аэропорту Новосибирска
21:12
Политика
Журналист Косырев: планы Китая на превращение в мировой центр талантов ударили по США
21:10
Спорт
Глушаков исключил отказ от игры за сборную России по футболу
21:06
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла Лозу за недовольство полетом Пересильд в космос
21:01
Общество
Муж принцессы Евгении выдал несколько новых секретов британской королевской семьи
21:00
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд рассказала о столкновении со знаками судьбы до полета в космос
Все новости

Лолита подарила дом пострадавшей при пожаре семье
Общество
Лолита подарила дом пострадавшей при пожаре семье
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 5 октября. Певица Лолита Милявская приобрела новое жилье для семьи из Рязанской области. Артистка решила помочь погорельцам, о которых узнала из газет.

Семья Богдан-Мельник лишилась жилья после пожара, который произошел в Чукове в 2018 году. Лолита Милявская призвала поклонников на помощь пострадавшим, как только узнала о трагической истории: в доме находились шесть детей в возрасте от года. Им всем удалось спастись, кроме самой младшей дочери. Девятилетний Максим получил награду за спасение жизни после того, как вытащил из огня брата и сестер.

Милявская не осталась в стороне и не только привлекла внимание к беде рязанской семьи, но и подарила дом в Сасове. До этого дети жили в реабилитационном центре, а затем в двухкомнатной квартире, которую выделила администрация. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Недавно артистка решила продемонстрировать фигуру после активного похудения. Лолита вышла на сцену в обтягивающем наряде и показала стройные ноги.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лолита подарила дом пострадавшей при пожаре семье
Лолита благотворительность недвижимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru