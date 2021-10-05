Айза и Олег Майами приняли участие в экстремальном шоу на СТС

Москва, 5 октября. Популярное экстремальное телешоу «Полный блэкаут» возвращается на СТС. В этом сезоне участие в нем примут блогер и ведущая Айза Долматова и ее бывший возлюбленный Олег Майами,

Съемки проекта проходили задолго до того, как артисты официально объявили о своем расставании. Поэтому на экране звезды будут выступать одной командой, поддерживая друг друга. Вместе с ними в проект вернутся участники первого сезона: TikTok-блогер Даня Милохин, популярные ведущие Владимир Маркони, Алла Михеева и другие. К ним присоединятся новые участники, такие как телесваха Роза Сябитова и ее дочь Ксения, актриса Анна Цуканова-Котт и блогер Дима Гордей и многие другие.

Согласно правилам проекта, звездные гости принимают участие парами. Ведущий проекта известный шоумен Сергей Светлаков будет будоражить их воображение, закрывая в небольшой комнате в кромешной тьме.

«Помню, как после съемок в первом сезоне был дикий передоз эмоций: я долго не мог уснуть. Теперь вдвоем, конечно, легче и спокойнее. Но неизвестность — вот что самое страшное даже для тех, кто уже был в шоу», — приводит слова Милохина о новом сезоне портал Teleprogramma.pro.

В новом сезоне в закрытой комнате герои будут угадывать различных животных, насекомых и даже людей. Отмечается, что среди прочего в проекте появятся русалки, клоун и даже ведущий. Пары, которые не смогут угадать, что перед ними, будут проваливаться в специально созданный люк. Премьера второго сезона «Полного блэкаута» состоится 19 октября на СТС.

Айза Долматова состояла в отношениях с Олегом Майами с конца прошлого года. Однако пара не отметила даже первую годовщину. После скандальной размолвки со звездой «Дома-2» ведущая опубликовала откровенный пост в соцсетях, в котором заявила, что не верит в любовь.