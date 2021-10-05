Чехия приобрела партию комплексов ПВО Spyder у Израиля

Прага, 5 октября. Чехия подписала контракт на покупку новых систем противовоздушной обороны у Израиля. Соглашение предусматривает приобретение четырех батарей ПВО Spyder малой дальности, изготовленных израильской государственной компанией Rafael Advanced Defense Systems.

ЗРК Spyder способен обеспечить защиту от самолетов, вертолетов, бомбардировщиков, крылатых ракет и другого оружия. Радары, которыми оснащены батареи, выпускает компания Elta.

Czech Republic signs $630m deal for Israeli-made air defence system https://t.co/mPXwzGQx3S pic.twitter.com/agXH4C4KSC — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 5, 2021

Министерство обороны Чехии заявило, что стоимость сделки составляет 13,7 млрд чешских крон (630 млн долларов). Поставки компонентов должны быть завершены к 2026 году.

«Контракт на ракетную систему Spyder также является возможностью для чешской оборонной промышленности, доля которой в проекте составляет 38 процентов. Основными партнерами израильской государственной компании Rafael будут чешские компании RETIA и государственная компания Vojenský technický ústav», — отмечается в заявлении ведомства.

✔️ Podepsáno! Na základě dnes uzavřené mezivládní smlouvy zajistí pozemní protivzdušnou obranu ČR moderní ???????? systém Spyder. Je mnohem účinnější než zastaralý sovětský systém KUB ze 70. let minulého století. pic.twitter.com/PNlPD2IkFs — Lubomír Metnar (@metnarl) October 5, 2021

ЗРК Spyder заменит устаревшие системы ПВО «Куб» советского производства и будет защищать военные и гражданские объекты, такие как промышленные центры, атомные электростанции, аэропорты и др.

«Это стратегически важная сделка с государством-членом НАТО, которая создаст рабочие места в обеих странах», — написал министр обороны Израиля Бени Ганц в своем Twitter-аккаунте, добавив, что соглашение еще больше углубит крепкие отношения в области обороны между странами.

זו עסקה בעלת חשיבות אסטרטגית עם מדינה מברית נאט"ו, שתייצר מקומות עבודה בשתי המדינות. אני גאה בתעשיות הביטחוניות הישראליות ובפיתוחים הטכנולוגיים המתקדמים שמבוקשים במדינות רבות בעולם. תודה למנכ׳׳ל משרד הביטחון האלוף (במיל׳) אמיר אשל על הובלת הנושא ולאנשי סיבט ורפאל שקידמו את העסקה. pic.twitter.com/8fzM62WlOS — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 5, 2021

Генеральный директор минобороны еврейского государства Амир Эшель присутствовал на подписании соглашения.

«Впервые Израиль предоставит полную систему противовоздушной обороны стране НАТО, и мы гордимся и взволнованы тем, что это именно Чешская Республика», — сказал он.

Populární "tři prsty smrti" už si svoje odsloužily. 2K12 KUB nahradí moderní protiletadlový raketový systém SPYDER.????



K tomu více v našem článku ???? https://t.co/u8WawN9hNq pic.twitter.com/f5YLYYgCaL — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 5, 2021

Министр обороны Чехии Любомир Метнар приветствовал эту покупку как шаг к избавлению от системы советского производства 1970-х годов, которая не соответствует современным стандартам противовоздушной обороны. Таким образом Прага планирует провести модернизацию своих вооруженных сил, начав с противовоздушной обороны.

За последние годы связи между Израилем и европейской страной стали более тесными. В марте Чехия открыла иерусалимский офис своего посольства. Такой шаг является фактическим признанием древнего города столицей еврейского государства и соответствующего права Израиля на владение всем Иерусалимом, что вызвало возмущение у Палестины и ряда мусульманских стран.

70 years ago, the Nazis planned to make a museum for the destroyed Jewish communities of Europe in #Prague.



Today, the @Czech Republic opens its Embassy to Israel in #Jerusalem.



Thank you PM @AndrejBabis and @CzechMFAhttps://t.co/QTIsTaLsuc — Yishai Fleisher يشاي ישי פליישר ???? (@YishaiFleisher) March 18, 2021

Кроме того, в мае министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек посетил еврейское государство в знак поддержки Израиля во время очередного витка противостояния с палестинским движением ХАМАС.

Чехия является далеко не единственным государством, всерьез рассматривавшим закупки израильских оборонительных систем. В нынешнем году Соединенные Штаты провели испытания двух батарей «Железный купол», в результате чего сделали заключение о невозможности их интеграции в американскую структуру ПВО. Это связано с совместимостью программного обеспечения, кибербезопасностью и другими причинами.