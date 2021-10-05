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Чехия приобрела партию комплексов ПВО Spyder у Израиля

Весь мир
Чехия приобрела партию комплексов ПВО Spyder у Израиля
wikipedia.org  /  Ereshkigal1 / CC BY 3.0

Прага, 5 октября. Чехия подписала контракт на покупку новых систем противовоздушной обороны у Израиля. Соглашение предусматривает приобретение четырех батарей ПВО Spyder малой дальности, изготовленных израильской государственной компанией Rafael Advanced Defense Systems.

ЗРК Spyder способен обеспечить защиту от самолетов, вертолетов, бомбардировщиков, крылатых ракет и другого оружия. Радары, которыми оснащены батареи, выпускает компания Elta.

Министерство обороны Чехии заявило, что стоимость сделки составляет 13,7 млрд чешских крон (630 млн долларов). Поставки компонентов должны быть завершены к 2026 году.

«Контракт на ракетную систему Spyder также является возможностью для чешской оборонной промышленности, доля которой в проекте составляет 38 процентов. Основными партнерами израильской государственной компании Rafael будут чешские компании RETIA и государственная компания Vojenský technický ústav», — отмечается в заявлении ведомства.

ЗРК Spyder заменит устаревшие системы ПВО «Куб» советского производства и будет защищать военные и гражданские объекты, такие как промышленные центры, атомные электростанции, аэропорты и др.

«Это стратегически важная сделка с государством-членом НАТО, которая создаст рабочие места в обеих странах», — написал министр обороны Израиля Бени Ганц в своем Twitter-аккаунте, добавив, что соглашение еще больше углубит крепкие отношения в области обороны между странами.

Генеральный директор минобороны еврейского государства Амир Эшель присутствовал на подписании соглашения.

«Впервые Израиль предоставит полную систему противовоздушной обороны стране НАТО, и мы гордимся и взволнованы тем, что это именно Чешская Республика», — сказал он.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар приветствовал эту покупку как шаг к избавлению от системы советского производства 1970-х годов, которая не соответствует современным стандартам противовоздушной обороны. Таким образом Прага планирует провести модернизацию своих вооруженных сил, начав с противовоздушной обороны.

За последние годы связи между Израилем и европейской страной стали более тесными. В марте Чехия открыла иерусалимский офис своего посольства. Такой шаг является фактическим признанием древнего города столицей еврейского государства и соответствующего права Израиля на владение всем Иерусалимом, что вызвало возмущение у Палестины и ряда мусульманских стран.

Кроме того, в мае министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек посетил еврейское государство в знак поддержки Израиля во время очередного витка противостояния с палестинским движением ХАМАС.

Чехия является далеко не единственным государством, всерьез рассматривавшим закупки израильских оборонительных систем. В нынешнем году Соединенные Штаты провели испытания двух батарей «Железный купол», в результате чего сделали заключение о невозможности их интеграции в американскую структуру ПВО. Это связано с совместимостью программного обеспечения, кибербезопасностью и другими причинами.

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