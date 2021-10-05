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Избирательная комиссия Ливии начала аккредитацию наблюдателей на выборы
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии начала аккредитацию наблюдателей на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 5 октября. Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) Ливии объявила о запуске процесса аккредитации наблюдателей на всеобщие президентские и парламентские выборы. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

Ведомство в своем заявлении сообщило, что с сегодняшнего дня регистрация доступна через офисы комиссии во всех регионах страны. Подать заявку могут как ливийцы, так и иностранные граждане, а также местные и международные СМИ.

Представители HNEC отметили, что опубликуют на сайте статистику количества наблюдателей, получивших аккредитацию. Комиссия также направит приглашение на участие в мониторинге за голосованием всем профильным организациям.

В сентябре ведомство завершило регистрацию на выборы граждан, проживающих за рубежом. По итогам кампании внутри страны и за ее пределами в реестр внесено более 2,8 миллиона человек.

Палата представителей приняла закон об избрании депутатов в законодательные органы власти. Голосование по проекту состоялось накануне в Тобруке.

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