Избирательная комиссия Ливии начала аккредитацию наблюдателей на выборы

Триполи, 5 октября. Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) Ливии объявила о запуске процесса аккредитации наблюдателей на всеобщие президентские и парламентские выборы. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

Ведомство в своем заявлении сообщило, что с сегодняшнего дня регистрация доступна через офисы комиссии во всех регионах страны. Подать заявку могут как ливийцы, так и иностранные граждане, а также местные и международные СМИ.

Представители HNEC отметили, что опубликуют на сайте статистику количества наблюдателей, получивших аккредитацию. Комиссия также направит приглашение на участие в мониторинге за голосованием всем профильным организациям.

В сентябре ведомство завершило регистрацию на выборы граждан, проживающих за рубежом. По итогам кампании внутри страны и за ее пределами в реестр внесено более 2,8 миллиона человек.

Палата представителей приняла закон об избрании депутатов в законодательные органы власти. Голосование по проекту состоялось накануне в Тобруке.