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Количество пользователей Telegram увеличилось на 70 миллионов человек из-за сбоя в Facebook
Общество
Количество пользователей Telegram увеличилось на 70 миллионов человек из-за сбоя в Facebook
pixabay.com

Москва, 5 октября. Пользователи Сети стали чаще регистрироваться в мессенджере Telegram на фоне сбоев в работе сервисов Facebook, вызванных ошибкой при конфигурации маршрутизаторов.

Более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались в мессенджере Telegram на фоне сбоев в работе сервисов американской компании Facebook. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день», — заявил он.

Сервисы Facebook, к числу которых относятся одноименная социальная сеть, сервис Instagram, а также мессенджер WhatsApp стали недоступными для пользователей в понедельник, 4 октября. Причиной неполадки стали ошибки при изменении конфигурации магистральных маршрутизаторов, отвечающих за координацию сетевого трафика. Как сообщалось ранее, сбои в работе Instagram наблюдались и во вторник.

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Facebook мессенджер telegram
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