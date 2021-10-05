Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 21:40
21:40
Весь мир
Королевство Лесото отпраздновало 55 лет со дня получения независимости
21:37
Весь мир
Нехватка учителей грозит коллапсом системе школьного образования США
21:26
Весь мир
Чехия приобрела партию комплексов ПВО Spyder у Израиля
21:21
Общество
«От медведей не возвращаются»: поисковик Шухрин о нижегородских грибниках
21:14
Происшествия
Жителя Кузбасса задержали за курение на борту самолета в аэропорту Новосибирска
21:12
Политика
Журналист Косырев: планы Китая на превращение в мировой центр талантов ударили по США
21:10
Спорт
Глушаков исключил отказ от игры за сборную России по футболу
21:06
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла Лозу за недовольство полетом Пересильд в космос
21:01
Общество
Муж принцессы Евгении выдал несколько новых секретов британской королевской семьи
21:00
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд рассказала о столкновении со знаками судьбы до полета в космос
Все новости

Дирижер Поляничко призвал не сравнивать музыку Таривердиева и Циммера

  /   Обновлено: 05 октября 2021 20:38
Общество
Дирижер Поляничко призвал не сравнивать музыку Таривердиева и Циммера
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 октября. Дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Сергей Поляничко объяснил почему великого Микаэла Таривердиева не стоит сравнивать с современными композиторами.

Современные авторы, создающие музыку в качестве саундтрека к фильмам, работают по совершенно иным принципам, чем их коллеги много лет назад. Гость пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отметил, что современные технологии заметно упростили жизнь, но перевели музыку в другую область. Композиторы опираются на готовые паттерны, создавая музыку для современных кинолент, считает эксперт.

«40, 50, 60 лет назад не было таких технологических возможностей и композиторы опирались на тот спектр инструментов, который у них простое есть здесь и сейчас. Сейчас миллиард возможностей, электронных библиотек, люди работают не выходя из дома, им не нужен симфонический оркестр, потому что есть том в банке», — поделился своим мнением Поляничко.

Известный дирижер призвал не сравнивать работу великого композитора Микаэла Таривердиева и современного музыканта, автора саундтреков ко многим голливудским хитам Ханса Циммера. Он отметил, что советский классик в своих работах задавал тон происходящему в кадре.

«Мы же не можем сравнить музыку Микаэла Таривердиева и Ханса Циммера. Да, разные фильмы, разные задачи, разное время. И та мелодика, лирика и чувства, которые передает тот же Микаэл Леонович — это совершенно особенное явление. Это не просто, ты озвучиваешь кадр, это музыка, которая решает все внутри кадра», — подчеркнул участник пресс-конференции.

Ранее Сергей Поляничко прокомментировал появление оркестровых версий саундтреков из фильмов. Он считает, что подобная тенденция сама по себе не несет никакого негативного окраса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дирижер Поляничко призвал не сравнивать музыку Таривердиева и Циммера
патриот пресс-центр Таривердиев циммер поляничко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru