Дирижер Поляничко призвал не сравнивать музыку Таривердиева и Циммера

Санкт-Петербург, 5 октября. Дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Сергей Поляничко объяснил почему великого Микаэла Таривердиева не стоит сравнивать с современными композиторами.

Современные авторы, создающие музыку в качестве саундтрека к фильмам, работают по совершенно иным принципам, чем их коллеги много лет назад. Гость пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отметил, что современные технологии заметно упростили жизнь, но перевели музыку в другую область. Композиторы опираются на готовые паттерны, создавая музыку для современных кинолент, считает эксперт.

«40, 50, 60 лет назад не было таких технологических возможностей и композиторы опирались на тот спектр инструментов, который у них простое есть здесь и сейчас. Сейчас миллиард возможностей, электронных библиотек, люди работают не выходя из дома, им не нужен симфонический оркестр, потому что есть том в банке», — поделился своим мнением Поляничко.

Известный дирижер призвал не сравнивать работу великого композитора Микаэла Таривердиева и современного музыканта, автора саундтреков ко многим голливудским хитам Ханса Циммера. Он отметил, что советский классик в своих работах задавал тон происходящему в кадре.

«Мы же не можем сравнить музыку Микаэла Таривердиева и Ханса Циммера. Да, разные фильмы, разные задачи, разное время. И та мелодика, лирика и чувства, которые передает тот же Микаэл Леонович — это совершенно особенное явление. Это не просто, ты озвучиваешь кадр, это музыка, которая решает все внутри кадра», — подчеркнул участник пресс-конференции.

Ранее Сергей Поляничко прокомментировал появление оркестровых версий саундтреков из фильмов. Он считает, что подобная тенденция сама по себе не несет никакого негативного окраса.