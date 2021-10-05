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Жители Сахалинской области помогли кошке выбраться из опасного стеклянного воротника
Общество
Жители Сахалинской области помогли кошке выбраться из опасного стеклянного воротника
pixabay.com  /  123digitalservice

Корсаков, 5 октября. Бездомную кошку, которую мучил опасный воротник из стекла, спасли жители Сахалинской области. Она не могла есть и ухаживать за котятами.

В городе Корсакове горожане заметили дикую кошку с куском стеклянной банки на шее. Вероятно, она хотела есть и засунула свою голову в емкость, где оставалась еда. Когда животное начало метаться от испуга, банка разбилась, оставив только горлышко. Оно торчало под челюстью кошки, из-за чего она не могла подобрать еду с земли, сообщает «Сах.ком».

«У нее появились котята, и вот в такую беду она попала. Бабушка, живущая рядом, попросила девочек помочь, они дали объявление в интернете, я увидела его и поехала на этот адрес», — рассказала директор местного приюта Яна Смирнова.

По словам девушки, кошка сама подошла к ней за помощью. Животному под шею подложили камень и аккуратно разбили стекло молотком. Во время такой процедуры питомец не поранился. Директор приюта отметила, что подобных историй много. Так, например, однажды к ней подошла собака с пластиковым бидоном на голове.

Сотрудники МЧС Казахстана вынесли кошку из горящего здания и вернули ее к жизни. Обнаружив питомца в задымленном помещении уже в бессознательном состоянии, пожарные вынесли его на свежий воздух и провели искусственную вентиляцию легких.

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спасение кошка хорошие новости россии
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