Россиянин Садулаев победил американца Снайдера в финале ЧМ по вольной борьбе

Осло, 5 октября. Российский борец Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира, победив в финальной схватке Кайла Снайдера из США.

Абдулрашид Садулаев 5 октября принес сборной России очередное золото чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Норвегии. Он стал победителем соревнований в весовой категории до 97 килограммов. В финале россиянин со счетом 6:0 выиграл Кайла Снайдера. Бронзовыми призерами чемпионата мира в этой весовой категории стали украинец Магомед Закариев и Моджтаба Голей, представляющий Иран.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. На ОИ-2020 в Токио борец был знаменосцем сборной России, выступавшей под флагом ОКР.

Ранее россиянка Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на международном турнире Olympico Cup в Москве. Именитая гимнастка набрала 28,400 балла.