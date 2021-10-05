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Литва потратит 19 млн евро на покупку немецких штурмовых винтовок G-36

  /   Обновлено: 05 октября 2021 20:37
Армия
Литва потратит 19 млн евро на покупку немецких штурмовых винтовок G-36
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вильнюс, 5 октября. Министерство национальной обороны Литвы заключило контракт с немецкой компанией Heckler und Koch GmbH относительно поставок штурмовых винтовок G-36.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при военном ведомстве республики планирует потратить 19 миллионов евро в рамках данной сделки. При этом количество приобретаемых винтовок не раскрывается.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заверил, что G-36 соответствуют всем требованиям литовской армии. Как ожидается, поставки будут осуществляться в период с 2022 по 2023 год.

Ранее также сообщалось, что Литва выделила 677 тысяч евро на оснащение бойцов ВСУ по просьбе украинских властей. В рамках военного сотрудничества Украины и НАТО Литва стала одной из первых стран, которая начала предоставлять Киеву различные элементы вооружения. К примеру, в 2014 году Вильнюс отдал ВСУ летальное оружие советского производства.

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германия литва g-36
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