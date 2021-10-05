Правозащитники призвали президента Туниса не мешать работе антикоррупционной комиссии

Тунис, 5 октября. Правозащитники сообщили об утечке конфиденциальных документов, принадлежащих Национальной комиссии по борьбе с коррупцией. Случившееся означает как серьезное нарушение работы независимого органа, так и возможные манипуляции личной информацией о заработке, имуществе граждан.

По мнению тунисской мониторинговой обсерватории, президент Каис Саид и министерство внутренних дел несут ответственность за утечку, поскольку именно национальный лидер 20 августа 2021 года закрыл штаб-квартиру антикоррупционной комиссии, но сохранил документы.

«Непродуманное решение привело к усилению ограничений в отношении информаторов и нарушило процесс рассмотрения запросов о предоставлении защиты. Это также приостановило все текущие расследования и помогло тем, кого подозревают в коррупции, на неопределенный срок скрыться от судебного разбирательства», — считают правозащитники.

Тунисская мониторинговая обсерватория призвала президента разморозить штаб-квартиру и не вмешиваться в работу антикоррупционного органа, который, согласно законам и международным конвенциям, отвечает за сохранение конфиденциальности данных граждан, защиту информаторов и сохранность документов, архивов комиссии.

Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой разобраться с утечкой и наказать виновных в причинении вреда гражданам. Например, в конце августа полицейские по приказу главы МВД эвакуировали антикоррупционный штаб, чем приостановили работу.

Ранее комиссия передавала дело по подозрению в трате государственных денег через налоговые льготы, которые предоставляли фиктивным или закрытым компаниям. Так, нефункционирующее учреждение получило сертификат на расширение, а государственная казна потеряла более 300 тысяч долларов.