Глава Роскосмоса принимал участие в работе над сценарием фильма «Вызов»

Москва, 5 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично принимал участие в создании сценария картины «Вызов». Он отметил, что происходящее в фильме могло бы случиться и в реальной жизни.

Группа россиян 5 октября отправилась на МКС, в состав экипажа вошли профессионал Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Кинематографисты за 12 дней планируют снять часть фильма «Вызов», который рассказывает о враче, отправившемся на орбиту. Медик решается на смелый шаг ради спасения космонавта, получившего серьезную травму. По сюжету мужчину не могут доставить домой, поскольку велика вероятность, что он не переживет это путешествие.

Рогозин отметил, что лично занимался вычиткой нескольких вариантов сценария. Затем он передал тест профессионалам Роскосмоса, которые занимаются урегулированием чрезвычайных ситуаций.

«Я лично выверял несколько сценариев и давал свои правки. Смотрели наши специалисты, которые отвечают за парирование нештатных ситуаций. То есть мы там отрабатываем настоящие нештатные ситуации, которые существуют», — отметил президент Роскосмоса во время пресс-конференции после стыковки с МКС корабля «Союз» с киноэкипажем.

Рогозин считает, что ситуация, которая разворачивается в космической драме, вполне могла произойти в реальности. С ростом многоспутниковых группировок велика вероятность и столкновения с космическим мусором.

Ранее стало известно, что в стыковке корабля к Международной космической станции участвовала Пересильд. Этот момент снимал режиссер, чтобы использовать кадры в «Вызове».