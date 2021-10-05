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Бизнесмен Мариничев оценил последствия от блокировки зарубежных соцсетей после глобального сбоя

  /   Обновлено: 05 октября 2021 20:23
Общество
Бизнесмен Мариничев оценил последствия от блокировки зарубежных соцсетей после глобального сбоя
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Санкт-Петербург, 5 октября. С точки зрения технологий возможно заблокировать иностранные соцсети, однако такие меры неэффективны, заявил предприниматель и общественный деятель Дмитрий Мариничев.

Сразу несколько социальных сетей и мессенджеров, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Компания Марка Цукерберга объяснила происходящее неудачными изменениями в конфигурации роутеров, которые отвечают за обмен трафика между центрами данных.

Неполадки в работе сервисов отразились и на России. Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова заявила, что проблемы в сетевых протоколах косвенно повлияли на всю инфраструктуру интернета и стоили российской экономике около 70 млн рублей в час.

Общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев в эфире конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», ответил на вопросы журналистов о том, возможна ли блокировка иностранных социальных сетей после масштабного сбоя.

«В России, конечно, все возможно. С точки зрения технологий это допустимо, но я не сторонник таких действий, поскольку самоограничения тоже не на пользу нам идут. И это вопрос, скорее, гражданской позиции, целостности общества, когда не Russia Today один сражается за свою правоту, а когда несколько десятков миллионов российских пользователей точно так же оценивают ситуацию и сражаются за свою правоту», — подчеркнул он.

Кроме того, Мариничев отметил, что последствия от технических проблем в соцсетях отразились на России в меньшей степени. Например, в Соединенных Штатах прямой ущерб насчитали в районе 250 млн долларов за пять часов.

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