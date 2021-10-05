Столтенберг признал неспособность НАТО оказывать давление на «Талибан»

Брюссель, 5 октября. НАТО на сегодняшний день не располагает рычагами давления на «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, западный военный блок смог сохранить некоторые инструменты влияния, но оказывать реальное давление на боевиков страны НАТО уже не в состоянии.

«У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю», — сказал Столтенгберг, выступая в Джорджтаунском университете.

Боевики «Талибана» захватили власть в Афганистане минувшим летом. Воспользовавшись решением США свернуть свою военную миссию, они стремительно взяли под свой контроль большую часть регионов республики. В середине августа, как пишет RT, боевики вошли в Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.