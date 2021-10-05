Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 21:39
21:37
Весь мир
Нехватка учителей грозит коллапсом системе школьного образования США
21:26
Весь мир
Чехия приобрела партию комплексов ПВО Spyder у Израиля
21:21
Общество
«От медведей не возвращаются»: поисковик Шухрин о нижегородских грибниках
21:14
Происшествия
Жителя Кузбасса задержали за курение на борту самолета в аэропорту Новосибирска
21:12
Политика
Журналист Косырев: планы Китая на превращение в мировой центр талантов ударили по США
21:10
Спорт
Глушаков исключил отказ от игры за сборную России по футболу
21:06
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла Лозу за недовольство полетом Пересильд в космос
21:01
Общество
Муж принцессы Евгении выдал несколько новых секретов британской королевской семьи
21:00
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд рассказала о столкновении со знаками судьбы до полета в космос
21:00
Видео
Х Газовый форум стартовал в Петербурге
Все новости

Столтенберг признал неспособность НАТО оказывать давление на «Талибан»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 20:24
Армия
Столтенберг признал неспособность НАТО оказывать давление на «Талибан»
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Брюссель, 5 октября. НАТО на сегодняшний день не располагает рычагами давления на «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, западный военный блок смог сохранить некоторые инструменты влияния, но оказывать реальное давление на боевиков страны НАТО уже не в состоянии.

«У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю», — сказал Столтенгберг, выступая в Джорджтаунском университете.

Боевики «Талибана» захватили власть в Афганистане минувшим летом. Воспользовавшись решением США свернуть свою военную миссию, они стремительно взяли под свой контроль большую часть регионов республики. В середине августа, как пишет RT, боевики вошли в Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Столтенберг признал неспособность НАТО оказывать давление на «Талибан»
нато столтенберг талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru