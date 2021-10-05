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Карпин поддержал решение Прядкина уйти в отставку с поста президента РПЛ
Спорт
Карпин поддержал решение Прядкина уйти в отставку с поста президента РПЛ
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 5 октября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил решение Сергея Прядкина покинуть пост президента РПЛ, который он занимал с 2007 года.

Валерий Карпин 5 октября ответил на вопросы журналистов после очередной тренировки сборной России, которая продолжает подготовку к матчам квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией. Тренер рассказал, как относится к решению Сергея Прядкина уйти в отставку с поста главы РПЛ.

«Правильно решение. Давно пора. Вы сами все знаете. Вам мало ситуации с матчем "Сочи" — "Ростов"? Давно пора», — заявил Карпин.

В прошлом году Прядкин был переизбран на пятилетний срок. После его ухода пост временно исполняющего обязанности президента РПЛ занял Ашот Хачатурянц. Выборы главы лиги пройдут 22 ноября.

Ранее гол Александра Соболева принес московскому «Спартаку» победу в матче десятого тура РПЛ с «Ахматом». Встреча проходила на стадионе в Грозном.

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