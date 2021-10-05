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Сенаторы США поставили условие Байдену о высылке 300 российских дипломатов
Политика
Сенаторы США поставили условие Байдену о высылке 300 российских дипломатов
pixabay.com

Вашингтон, 5 октября. Американские сенаторы конгресса выдвинули условие президенту Джо Байдену о высылке ряда российских дипломатов из страны.

В письме, направленном главе Белого дома, группа независимых сенаторов просит президента выслать 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение американского посольства на территории своей страны. Текст письма опубликовал сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио.

«Принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов», — говорится в послании Байдену.

По мнению сенаторов, наличие диспропорции в дипломатическом представительстве является неприемлемой.

Ранее Сенат Конгресса США принял инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря. В скором времени документ поступит на рассмотрение в Палату представителей конгресса. За инициативу высказались 65 сенаторов, 35 проголосовали против. Если нижняя палата одобрит предложение, то оно будет передано президенту страны Джо Байдену на подпись.

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россия сша байден сенат
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