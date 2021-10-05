Патрушев и глава МИД Египта подтвердили важность проведения выборов в Ливии

Москва, 5 октября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Стороны обсудили ситуацию в Ливии.

Представитель МИД Ахмад Хафез сообщил, что переговоры состоялись в рамках визита министра в РФ. Шукри подтвердил поддержку Каиром дорожной карты, разработанной Форумом политического диалога.

في ختام زيارته إلى موسكو…وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.



▪️ يبحث سُبل الدفع قُدماً بمختلف ملفات التعاون الثنائية.



▪️يتناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.



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Участники встречи отметили важность проведения президентских и парламентских выборов в североафриканской стране в соответствии с ранее утвержденным графиком. Они указали необходимость вывода иностранных вооруженных формирований с территории Ливии.

Патрушев и Шукри также рассмотрели ряд международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес, и коснулись путей развития двустороннего сотрудничества.

Главу египетского дипломатического ведомства накануне принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Во время встречи обсуждался вывод неливийских контингентов с территории североафриканского государства. Политики затронули способы взаимодействия для поддержки реализации мирного урегулирования и проведения избирательного процесса в Ливии, запланированного на 24 декабря.