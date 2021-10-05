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Дирижер Сергей Поляничко оценил перспективы развития музыки с помощью нейросетей
Общество
Дирижер Сергей Поляничко оценил перспективы развития музыки с помощью нейросетей
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 октября. Дирижер Сергей Поляничко высказался о прорыве в индустрии нейросетей и предположил, смогут ли они заменить школы и начать создавать произведения искусства.

Медиагруппа «Патриот» пригласила дирижера Сергея Поляничко для обсуждения старта фестиваля в честь юбилея музыкальной школы при Консерватории им. Римского-Корсакова. Спикер обсудил стартовавший в Петербурге концерт и ответил на вопросы прессы.

Дирижер коснулся темы нейросетей, которые все активнее проникают в творчество. Поляничко предположил, есть ли у этого инструмента шансы на создание полноценных музыкальных произведений.

«Мы мчимся сегодня в один день такими скачками, как раньше человечество преодолевало за тысячу, 1,5 тысячи лет, поэтому мы не можем даже представить, что будет через 10 дней, я не говорю через год или два. Поэтому развитие идет, бурное, и все технологии вошли в нашу жизнь, особенно сейчас, в момент пандемии, когда, не выходя из дома, создаешь свои миры», — отметил дирижер.

При этом Поляничко уверен, что развитие технологий не заменит учащимся школы. По мнению дирижера, именно там формируется вкус учеников. Кроме того, учебные заведения дают детям необходимую социализацию, ведь иногда «учителя становятся ближе, чем родители».

Поляничко рассказал об интернате при специальной музыкальной школе. Эксперт также вспомнил о мировых знаменитостях, которые были выпускниками ССМШ в Петербурге.

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музыка пресс-конференция поляничко
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