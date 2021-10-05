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Интернет-омбудсмен Мариничев: Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя в соцсетях

  /   Обновлено: 05 октября 2021 20:11
Экономика
Интернет-омбудсмен Мариничев: Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя в соцсетях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 октября. Член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив», интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил, насколько глобальный сбой в соцсетях отразился на России.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет американская корпорация Марка Цукерберга, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Сотрудники компании, как выяснилось, не смогли попасть в офис, чтобы устранить неполадки, из-за проблем с электронными пропусками.

«Несомненно, возникли некоторого рода неудобства на протяжении пяти-шести часов в России, не могу однозначно утверждать, насколько они были серьезные с точки зрения последствий для бизнеса, кто этим занимается. Но, по американскому калькулятору, они прямой ущерб для третьих лиц насчитали в районе 250 млн за пять часов. Думаю, в России, конечно, поменьше, поскольку у нас сбой пришелся на вечерний период времени, в отличие от США, где это было с утра и весь день», — отметил бизнесмен Мариничев в рамках конференции в Медиагруппе «Патриот».

Сбои в работе приложений сказались, в том числе, и на России. Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова ранее заявила, что неполадки на ведущих социальных площадках обошлись экономике РФ почти в 70 млн рублей в час. Кроме того, эксперт отметила, что проблемы в работе косвенно повлияли на всю инфраструктуру интернета.

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Дмитрий Мариничев мг патриот глобальный сбой
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