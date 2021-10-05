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Генсек НАТО призвал продолжать взаимодействие с Россией во избежание гонки вооружений
Армия
Генсек НАТО призвал продолжать взаимодействие с Россией во избежание гонки вооружений
flickr.com  /  NATO

Брюссель, 5 октября. Страны Североатлантического альянса должны продолжать взаимодействие с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая в Джорджтаунском университете, он назвал такие меры необходимыми и важными, так как в противном случае может разразиться новая холодная война или гонка вооружений.

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений», — сказал Столтенберг.

В то же время он признал, что напряженность в отношениях между Западом и Москвой достигла исторического максимума.

Ранее генсек НАТО также призывал Евросоюз отказаться от идеи создания собственных силы быстрого реагирования. По его словам, такое формирование рискует стать конкурентом Альянса. В то же время, как пишет RT, Столтенберг напомнил членам блока о необходимости повышать расходы на военные нужды.

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россия нато столтенберг
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