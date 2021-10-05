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Дирижер Поляничко назвал эксплуатацией выступления азиатских пианисток без одежды
Общество
Дирижер Поляничко назвал эксплуатацией выступления азиатских пианисток без одежды
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 октября. Дирижер Сергей Поляничко прокомментировал смелые концертные номера пианисток из Китая, которые демонстрируют в своих шоу не только музыку, но и фигуру.

Медиацентр «Патриот» пригласил прессу для обсуждения итогов фестиваля «Вундеркинды, виртуозы, гении», который был приурочен к 85-летию средней специальной музыкальной школы при консерватории им. Римского-Корсакова. Спикером пресс-конференции выступил дирижер Сергей Поляничко.

Музыкант затронул тему эпатажа в выступлениях современных артистов. К примеру, пианистки и скрипачки из Китая выходят на сцену в обнаженном виде. Поляничко встал на защиту артисток, но отметил эксплуатацию в шоу музыкантов.

«Вот обнаженные китайские пианистки, скрипачки, их много стало, смотреть приятно, но выглядит немножко... Тут эксплуатация, если у человека очень хорошие формы, то почему их не показать. При этом в игре они весьма хороши. Да, приятно и смотреть, и слышать», — заявил дирижер.

Поляничко также подробно рассказал о фестивале молодых исполнителей. Концерт стартовал в Петербурге 3 октября и пройдет по 1 ноября. Полная запись конференции доступна на сайте ФАН.

Дирижер также высказался о качествах, которые необходимы для успешной учебы в консерватории. Поляничко отметил долгую историю школы и вспомнил самых выдающихся выпускников.

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музыка пресс-конференция поляничко
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