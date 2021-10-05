Дирижер Поляничко высказался о появлении оркестровых версий саундтреков из фильмов

Санкт-Петербург, 5 октября. Известный российский дирижер, валторнист и телеведущий Сергей Поляничко высказался о тенденции перекладывать саундтреки из популярных фильмов на оркестровое звучание.

Тенденция, при которой многие оркестры исполняют саундтреки из популярных кинофильмов, сама по себе не несет негативного окраса — главное, чтобы это не делалось исключительно ради извлечения прибыли, заявил Поляничко на пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».

По словам дирижера, музыка, в силу своей разнообразности, для одних может нести красоту и свет, а для других являться источником обогащения. Поляничко отметил, что не видит ничего плохого в зарабатывании денег с целью их последующего вложения во что-то действительно стоящее.

«В зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите: несете ли вы что-то публике или стараетесь играть что-то популярное, — сегодня можно сделать и тем самым заработать. Поэтому, если вы делаете и то, и другое — помните, что Спилберг однажды снял своих динозавров ("Парк Юрского периода". — Прим. ред.), чтобы заработать и снять "Список Шиндлера"», — высказался дирижер.

Поляничко выразил мнение, что сегодняшние реалии позволяют музыкантам создавать свои ансамбли, оркестры и иметь свои идеи, которые достаточно просто претворять в жизнь. Однако, по словам дирижера, воплощение этих идей также может реализовываться различными методами, — все, по его словам, зависит от целей, преследуемых музыкантами.

Дирижер Сергей Поляничко в ходе пресс-конференции также рассказал, как зародилась идея организовать фестиваль «Вундеркинды. Виртуозы. Гении», приуроченный к 85-летнему юбилею школы при Консерватории им. Римского-Корсакова.