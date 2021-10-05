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Неспокойное Закавказье: зачем Турция вновь перебрасывает силы в Азербайджан
Весь мир
Неспокойное Закавказье: зачем Турция вновь перебрасывает силы в Азербайджан
Global Look Press  /  Akin Celiktas Dha/ZUMAPRESS.com

Анкара, 5 октября. Турция перебрасывает тяжелую военную технику в Азербайджан на фоне военных учений, проводимых Ираном на границе с Нахичеванской областью. Поставки осуществляются при помощи военных транспортных самолетов.

Известно, что турецкая войсковая группировка наращивается в Нахичевани для проведения совместных маневров «Непоколебимое братство-2021», которые продлятся 5-8 октября. Об этом сообщила майор Пинар Кара, пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции.

Кроме того, известно о рейсах военно-транспортных самолетов из Турции в Баку.

На фоне этого появились непроверенные данные о планах Израиля передать Азербайджану систему противоракетной обороны Arrow-3, разработанную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Стоимость попытки перехвата подобного снаряда с помощью данной установки находится в промежутке от 2,2 до 23 миллионов долларов.

Иран неочевидный

Иранские военные учения на азербайджанской границе, ответом на которые стала активизация Турции, стартовали 1 октября. Они получили название «Покорители Хайбара», что является отсылкой к захвату еврейского города мусульманами в VII веке.

В качестве причины для проведения первых масштабных учений на азербайджанской границе за 30 лет Тегеран привел «действия сионистского режима», который якобы распространил свое влияние на ряд регионов Азербайджана.

«Иран не терпит действий сионистского режима, направленных против его национальной безопасности, и предпримет любые необходимые действия», — цитировали иранские СМИ сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

За этим последовали закрытие представительства иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Баку и воздушного пространства Ирана для военной авиации ВВС Азербайджана.

Неожиданное обострение не имеет однозначного видимого спускового события, несмотря на то, что между двумя государствами имеются некоторые противоречия. В интервью для ФАН независимый политолог Дмитрий Бабич привел несколько возможных объяснений накалившейся ситуации и отметил, что «сионистская угроза» — лишь предлог. Также эксперт подчеркнул, что шанс начала реальных боевых действий между Азербайджаном и Ираном очень мал ввиду непопулярности этой идеи с обеих сторон и отсутствия критических разногласий между ними.

Как сообщает армянский Telegram-канал Artsakh Daily, Иран мог передислоцировать в Армению три тысячи бойцов из состава сил специального назначения. Они якобы размещаются в Сюникском районе Армении между Нахичеванью и основным Азербайджаном. До этого 30 сентября на встрече Абдоллахияна с армянскими военными иранский министр заявил, что Тегеран начнет военные действия против Баку в случае выдвижения азербайджанской армии в сторону Сюнике.

По ту сторону границы

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева еще до начала совместных с Турцией ответных учений отвергла заявления Ирана о присутствии на его границах угрозы и назвала данную риторику инсинуациями.

Она подчеркнула, что подобные утверждения выдвигались во время прошлогодней 44-дневной войны с Арменией. Тогда Баку также назвал эти обвинения необоснованными, и доказательства им в результате так представлены и не были.

«Азербайджан годами страдал от оккупации, нарушения международных границ. Более 130 километров нашей границы с Ираном долгие годы оставались под армянской оккупацией. К сожалению, за эти годы мы не услышали от Ирана такой жесткой реакции, какая прозвучала теперь», — сказала пресс-секретарь.

С критикой обрушился на Иран и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выразил негодование характером учений и выбранным для них временем.

«…Почему именно сейчас и почему на нашей границе? <…> Почему учения в этом районе не проводились в период оккупации? Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангелане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию?» — отреагировал на учения азербайджанский лидер.

В связи с этим примечательно, что в 90-х годах Иран оказывал помощь Армении в Нагорнокарабахском конфликте. Если бы Тегеран начал эти учения год назад, то Азербайджан едва ли предпринял бы успешную осеннюю попытку по овладению Карабахом, так как сложилась бы видимость готовности иранцев снова помочь армянам.

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