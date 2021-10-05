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Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
Спорт
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Москва, 5 октября. Имя преемника Сергея Прядкина, покинувшего пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), станет известно 22 ноября.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября. Сегодня пост президента лиги покинул Сергей Прядкин. Временно исполняющим обязанности главы РПЛ стал Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.

«Мы рады, что Ашот Рафаилович принял предложение возглавить РПЛ в качестве и.о. Дальше будут проведены выборы. Мы приняли решение, которые приняли. И, повторюсь, единогласно. Выборы пройдут 22 ноября», — подчеркнул президент РПЛ.

Ранее телеканал «Матч ТВ» добился продления договора на показ игр чемпионата России по футболу. Новое соглашение вещателя с РПЛ вступит в силу с 2022 года.

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