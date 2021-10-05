Все мы стараемся заботиться о своем физическом здоровье, но порой совершенно незаслуженно забываем о здоровье психическом, а между тем от него зависит очень многое: наше настроение, работоспособность, желание и способность справляться с трудностями, самочувствие, в конце концов. Невозможно выглядеть и чувствовать себя хорошо, если в голове роятся мрачные мысли и постоянно одолевает тревога, не говоря уже о том, что депрессия — это не просто каприз или прихоть, а самое настоящее заболевание, которое может приводить к плачевным, а порой и трагическим последствиям.

Ради того, чтобы лишний раз обратить внимание общественности на проблемы психического здоровья и на людей, которые страдают от тех или иных ментальный заболеваний, был учрежден Всемирный день психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября в очень многих странах, включая нашу. Расскажем об истории появления и традициях этой важной для каждого человека даты.

Кто, где, когда? Немного об истории учреждения праздника

Впервые Всемирный день психического здоровья отпраздновали в 1992 году. Инициатива его создания принадлежала ВОЗ и Всемирной федерации психического здоровья. Первоначально учредители события не планировали привязывать его к той или иной теме, однако по прошествии некоторого времени было принято решение посвящать каждый новый год определенной конкретной проблеме. Таким образом, с 1994 года каждое 10 октября на международном уровне обсуждаются вопросы лечения и профилактики серьезных психических заболеваний, которые могут представлять угрозу не только для самого больного, но и для его окружения.

Осознавая важность памятной даты, ежегодно к ее празднованию присоединяются все больше государств, и за годы своего существования Всемирный день психического здоровья превратился в по-настоящему значимое и масштабное событие. В России его стали отмечать с 2002 года по инициативе Татьяны Борисовны Дмитриевой, которая с 1996 до 1998 года занимала пост главного психиатра Министерства здравоохранения РФ. С тех пор в нашей стране на регулярной основе даже проводится конкурс «За самоотверженность в области душевного здоровья».

Как отмечается праздник в России и в мире

Наркотическая и алкогольная зависимости, депрессии, суициды, последствия насилия, абьюз, болезнь Альцгеймера, шизофрения, психические заболевания у женщин, детей и подростков — вот лишь немногие из тем, которые в разные годы поднимались на различных семинарах, круглых столах и тренингах, приуроченных к Дню психического здоровья.

К памятной дате профильные издания выпускают печатную продукцию, посвященную выбранной тематике, а по телевидению транслируют соответствующие передачи. Ведущие специалисты в области психологии и психиатрии в ходе различных мероприятий обмениваются опытом с коллегами и проводят консультации и лекции для профессионалов и простых пациентов, многим из которых благодаря таким встречам удается если и не избавиться от проблемы полностью (ведь это долгий и непростой путь), то хотя бы определиться, что делать дальше и как себя вести, чтобы помочь себе или близким, попавшим в беду.

Федеральное агентство новостей /

В здоровом теле — здоровый дух, или Как сохранить психическое здоровье

Телесное и духовное здоровье неразрывно связаны между собой, поэтому правильный образ жизни и хорошие ежедневные привычки являются отличной мерой профилактики многих психических расстройств. Заботьтесь о себе правильно:

Высыпайтесь. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее 7–8 часов, при этом ложиться желательно не позднее 22:00, чтобы мозг успевал отдохнуть и восстановиться после трудного дня.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Старайтесь гулять хотя бы по часу в день в любую погоду и обязательно. регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Занимайтесь спортом и питайтесь правильно.

По возможности избегайте стрессов.

Не копите негативные эмоции внутри себя.

Старайтесь не общаться с неприятными людьми.

Найдите хобби по душе вместо того, чтобы сидеть в интернете.