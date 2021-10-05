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Жители некоторых стран повторно столкнулись с неполадками в работе Facebook

  /   Обновлено: 05 октября 2021 19:58
Экономика
Жители некоторых стран повторно столкнулись с неполадками в работе Facebook
pixabay.com

Москва, 5 октября. Сервис Downdetector вновь сообщил о нарушениях в работе крупнейшей западной социальной сети.

Сайт Facebook снова не работает в некоторых странах. Такие сведения предоставляет Downdetector. Сервис отслеживает функционирование популярных площадок в Сети. Сервис информирует о перебоях только в случаях значительного повышения числа жалоб пользователей.

Напомним, что масштабный сбой крупнейших социальных сетей и мессенджеров произошел ранее. Facebook стал недоступен для полумиллиарда посетителей. Отключение серверов стало самым долгим за длительное время.

Экономист Андрей Лобода рассказал о последствиях инцидента для корпорации. По его оценке, компания потеряла порядка 6,6 миллиарда долларов.

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