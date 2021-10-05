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Сильнейшее подразделение: в Петербурге почтили память сотрудников уголовного розыска
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Прототипы героев легендарной кинокартины «Место встречи изменить нельзя» — работники уголовного розыска — отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня сотрудники ведомства возложили цветы к памятнику, посвященному погибшим коллегам.

Три года назад, в честь столетия со дня образования секции уголовного розыска, на Серафимовском кладбище в Петербурге был установлен памятный знак. Каменный мемориал отдает дань уважения сотрудникам сыскной полиции, которые погибли при исполнении служебного долга.

Мероприятие посетил заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов. Он отметил вклад сотрудников в развитие ведомства.

«Все, что сейчас существует, это благодаря тому, что вы в свое время потратили силы, нервы, здоровье, молодость. Но это не зря. У нас, без хвастовства, сильнейшее подразделения. Это признают все коллеги из других регионов и Главное управление уголовного розыска», — заявил генерал-майор.

В праздничный день принято проводить торжественные мероприятия. По всей стране уже прошли награждения лучших работников. Слова напутствия сотрудникам высказал и начальник Уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Колесников.

«Хочу поздравить вас с праздником. Мне повезло, со многими из вас я успел послужить. Есть ветераны, от которых я многому научился», — признался полковник полиции.

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петербург ветераны серафимовское кладбище уголовный розыск
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