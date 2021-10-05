ВВС США провели испытания истребителя F-35A в качестве носителя ядерной бомбы

Вашингтон, 5 октября. Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II был испытан в качестве носителя ядерного вооружения. Об этом сообщило Боевое авиационное командование ВВС США.

Согласно информации ведомства, самолет сможет нести термоядерную бомбу В61-12. Военные сообщили, что некоторое время назад два F-35A осуществили бомбометание тестовой невооруженной версии управляемой авиабомбы. После этого сертификация истребителя в конфигурации носителя ядерного оружия была завершена.

Отмечается, что испытания проходили на секретном полигоне Тонопа, расположенном в штате Невада. Согласно некоторым данным, командование военно-воздушных сил осуществляло тестовые проверки еще 21 сентября, однако сообщили о них только сейчас. Это стало первым случаем применения ядерной авиабомбы B61-12 истребителями F-35A Lightning II.

Ранее сообщалось, что ВВС США готовятся к развертыванию F-35A на британской авиабазе Лейкенхит. В то же время министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новый российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американским самолетам пятого поколения, передает RT.