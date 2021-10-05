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Муж принцессы Евгении выдал несколько новых секретов британской королевской семьи

  /   Обновлено: 05 октября 2021 21:12
Общество
Муж принцессы Евгении выдал несколько новых секретов британской королевской семьи
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 5 октября. Принцесса Евгения и ее 35-летний супруг Джек Бруксбэнк раскрыли несколько любопытных фактов из жизни королевской семьи, до сих пор держащихся в секрете, пишет издание 7days.

Речь идет об особом, незаметном способе передвижения по городу. Ранее его держали в тайне, но теперь, «благодаря» Джеку, информация стала известна и простым смертным. Как выяснилось, каждый из членов королевской семьи сможет оперативно попасть в любую точку города по специальному секретному тоннелю под землей.

Стало известно, что одно из таких ответвлений тоннеля, к примеру, идет от королевской резиденции — Сэнт-Джеймсского дворца — в популярное питейное заведение хай-класса под названием Dukes Bar. Он расположен в отеле Dukes в самом центре Лондона — Мэйфере. Бруксбэнк проговорился об этом журналисту из Daily Mail на вечеринке, спонсором которой выступил бренд текилы голливудского актера Джорджа Клуни — Casamigos. Супруг внучки Елизаветы также сообщил, что сам никогда не пользовался этим способом перемещения, но такая прогулка входит в его ближайшие планы.

Этот секрет далеко не первый в БКС, раскрытый в последнее время. Также стало известно, что в Букингемском дворце есть тайная комната, именуемая как «Белая Гостиная». Она используется для аудиенций королевы и встреч в очень узком кругу в преддверии крупных мероприятий. Елизавета попадает в эту комнату через зеркальную дверь, практически как в фильмах про спецагентов.

Ранее сообщалось, какие именно напитки предпочитает пить королева в баре.

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