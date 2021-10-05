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Известный дирижер Поляничко назвал онлайн-концерты хорошим способом развития индустрии
Общество
Известный дирижер Поляничко назвал онлайн-концерты хорошим способом развития индустрии
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 октября. Дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Сергей Поляничко рассказал, как пандемия коронавируса нового типа отразилась на музыкальной индустрии.

Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на многие сферы жизни, в особенности на те, которые нуждаются в публичности. Известный дирижер отметил, что несмотря на все ущербы, музыкальная сфера частично и выиграла от сложившейся ситуации.

«Разумеется, отменялись [концерты], разумеется, [стало] сложнее, но мир изменился, и нам нужно самим внутри этой ситуации предпринимать действия, которые позволят сохранить то дело, которым мы занимаемся, и будь то большой или маленький оркестр, эта деятельность не должна останавливаться», — сообщил гость пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По его словам, последние полтора года все активно стали осваивать интернет-площадки, которые позволяют презентовать свою музыку. Он отметил, что онлайн-концерты заметно двигают индустрию вперед.

«На самом деле это же безумно развивает сферу, потому что огромное количество мастер-классов, онлайн-конкурсов, то есть чего там только не было. Люди придумали собираться в единый ансамбль, сидя на разных континентах, чтобы они отдельно записывали партии и потом все это монтировали», — поделился своим мнением дирижер.

Он считает, что постепенно виртуальные концерты могут войти в обиход, однако не стоит забывать и о традиционных концертах. Поляничко напомнил, что в Петербурге огромное количество великолепных театров и различных площадок, куда непременно нужно ходить.

Ранее известная российская пианистка Полина Осетинская заявила о неуместности снобизма в отношении зрителей-дилетантов. В эксклюзивном интервью ФАН она отметила, что в мире искусства господствует патриархат.

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музыка патриот поляничко
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