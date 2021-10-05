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Психолог Наумова рассказала, как научить ребенка с осторожностью относиться к незнакомцам
Общество
Психолог Наумова рассказала, как научить ребенка с осторожностью относиться к незнакомцам
pxhere.com  / 

В современном мире дети подвержены опасности со стороны незнакомцев, и эта проблема является по-настоящему злободневной. В большинстве случаев злоумышленники не затаскивают ребенка в машину силой, наоборот, дети по доброй воле следуют за незнакомым мужчиной, увлеченные заманчивым предложением.

Корреспондент ФАН поговорил с детским, семейным психологом Натальей Наумовой, которая рассказала, как научить ребенка с осторожностью относиться к незнакомцам и предостеречь его от опасности.

«Ребенка очень важно не напугать, а предупредить об опасностях. Нужно проговорить ребенку четкие правила о том, что люди бывают разными и, если подходит незнакомый человек, необходимо в первую очередь уточнить у родителей, можно ли принять у него что-то, и так далее. Ребенок таким образом сразу даст понять, что он не один и о нем есть кому позаботиться. Как правило, люди, которые хотят украсть ребенка, педофилы — боятся, если ребенок бежит и зовет родителей», — рассказала психолог.

Психолог Наумова рассказала, как научить ребенка с осторожностью относиться к незнакомцам
pxhere.com  / 

С детьми возраста начальной школы нужно уже говорить откровенно, но осторожно, не запугивая. Если по какой-то причине родителей нет рядом, важно, чтобы ребенок просто сделал вид, что они где-то неподалеку, добавила Наталья Наумова.

«В целом — лучше ребенка проинформировать, какие опасности могут происходить от чужих людей. Главное — даем ребенку четкие и короткие правила: если чужой человек что-то предлагает — зовем родителей, если чужой человек зовет с ним куда-то отойти — говорим, что родители рядом», — объяснила собеседница ФАН.

Совсем маленькому ребенку не стоит рассказывать, кто такие маньяки и педофилы, достаточно сказать, что в мире вокруг есть злые люди, которые крадут детей, и потом никто не может их найти. Поэтому лучше в игровой форме проработать такие моменты: сначала объясняем, как нужно действовать в таком случае, а после задаем вопросы.

Ранее стало известно, что две девочки в Долгопрудном стали жертвами педофила. Две 10-летние девочки играли на детской площадке местной школы. По их словам, примерно в полдень 30 сентября неизвестный мужчина пытался совершить над ними сексуальное насилие.

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Все новости / Общество / Психолог Наумова рассказала, как научить ребенка с осторожностью относиться к незнакомцам
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