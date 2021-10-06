Украинские радикалы потребовали от Зеленского не пускать беженцев из Афганистана

Акция радикальных националистов состоялась в Киеве, у входа в офис президента Украины. Радикалы в ультимативной форме потребовали от властей не принимать в стране беженцев из Афганистана, мотивируя это тем, что «своих беженцев нечем кормить». Корреспондент ФАН передает с места событий.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Акция украинских националистов из организаций «Свобода» (экстремистская организация, запрещена в РФ), «Национальный корпус»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) и «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) началась возле офиса президента Украины ровно в полдень. Радикалы были настроены решительно — они хотели высказать в лицо власти все, что думают о планах принять на Украине пять тысяч беженцев из Афганистана. Напомним, такое обещание дал президенту США Джо Байдену президент Украины Владимир Зеленский в ходе августовского визита в Соединенные Штаты.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Украинцы — очень гостеприимный народ, мы всегда готовы принять гостей и угостить их. Но эти гости должны быть желанными, — заявил член «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), «ветеран АТО» (то есть вооруженных действий в Донбассе. — Прим. ФАН) Юрий Гуренко. — Зеленский решил повесить на шею украинцам каких-то людей, которые были вынуждены бежать из Афганистана после ухода оттуда американцев. Зачем эти люди нужны тут, на Украине, кто их будет кормить и, главное, на какие деньги? На наши налоги, что ли?! Мы решительно выступаем против этого! Нам не нужны тут афганцы!»

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Ему вторил член киевского «Нацкорпуса» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Роман Чернышев.

«Наши коллеги — афганские националисты (так украинский радикал называет членов «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившей власть в Афганистане. — Прим. ФАН) порешали свои вопросы с американцами и установили свою власть в этой стране. А многие люди, которые при старом режиме воровали деньги у своего народа, теперь вынуждены бежать за границу, в том числе на Украину. Но у нашей страны нет лишних средств, чтобы кормить этих воров и прихлебателей! У нас самих — тысячи беженцев и инвалидов из Донбасса, на помощь которым у страны не хватает средств! Пусть Зеленский сначала займется нашими беженцами! А афганцев пусть принимает у себя Европа, она богатая!» — горячился Чернышев.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Манифестанты, которых собралось на Банковой около полусотни, в ответ одобрительно кричали и аплодировали ораторам. Среди участников преобладали юноши 18–20 лет, которые, судя по их виду, были готовы поддержать любую движуху. Живых афганцев, скорее всего, никто из них никогда не видел.

Сама акция проходила в странных декорациях. Пару месяцев назад перед офисом украинского президента на Банковой зачем-то установили детскую площадку с «фантастическими тварями», созданными по мотивам работ украинской художницы Марии Примаченко. Площадка стоит до сих пор. Среди персонажей — сидящий в луже петух в косоворотке с человеческими руками, улыбающаяся кошка в короне, стилизованный полулев-полуслон и другие страшноватые персонажи.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Националисты, выступавшие среди этих «тварей», выглядели вполне органично и, похоже, даже не замечали странного соседства. Когда акция уже подходила к концу, со стороны Верховной рады раздался гром артиллерийской канонады, и «ветераны АТО» от неожиданности слегка присели, а один из них даже машинально прикрыл голову руками. Впрочем, собратьев успокоил один из лидеров «Нацкорпуса», сообщив в микрофон:

«Не бойтесь, друзья, это приветственный салют — к Зеленскому гости приехали!»

Оказалось, в этот момент к находящемуся неподалеку Мариинскому дворцу действительно подъехал кортеж президента Израиля.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцам не стоит бояться беженцев из Афганистана, которые будут размещены в стране, поскольку «это более образованные люди, чем среднестатистические украинцы».

«Их содержание будет оплачивать, скорее всего, госбюджет Украины. Если мы хотим в ЕС и НАТО, то это — часть «бремени белого человека». Пять тысяч беженцев мы точно сможем принять на собственные средства — это не бог весть какая сумма. И это не дикие моджахеды с кинжалами, а образованная публика, которая поработала с западной коалицией и знает языки. Многие беженцы даже лучше образованы, чем обычные украинцы, и лучше интегрированы в западное общество. С ними проблем не будет, мы их будем использовать как переводчиков», — сообщил Арестович.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В середине сентября глава МВД Украины Денис Монастырский направил письмо в Кабмин Украины с просьбой выделить более 500 миллионов (!) гривен на содержание афганских беженцев. В письме указано: пять тысяч граждан Афганистана планируется разместить в Бучанской исправительной колонии №85 в городе Ирпень, а также в Ирпенском исправительном центре №132. Правда, эти тюремные помещения рассчитаны на размещение всего полутора тысяч человек (из расчета четыре квадратных метра на одного).

Но гостеприимные украинские чиновники намерены провести в колониях капитальный ремонт, чтобы сделать их вместительнее. Украинским налогоплательщикам этот ремонт, по оценкам МВД, обойдется «всего» в 100 млн гривен. На содержание беженцев из бюджета Украины планируют выделить 264 млн гривен на год. Также для беженцев выделят 100 человек обслуживающего персонала, на зарплаты которых уйдет 280 млн гривен. Еще 90 млн пойдет на питание и 80 млн гривен — на коммунальные услуги. Глядя на эти суммы, становится понятно, почему приемом беженцев в бедной Украине возмутились даже националисты-радикалы. Но прислушается ли к ним связанный обещаниями Зеленский, большой вопрос.

1 Организация запрещена на территории РФ.