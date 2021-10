Венесуэла объявила об открытии сухопутной границы с Колумбией

Каракас, 5 октября. Правительство Венесуэлы объявило об открытии сухопутной границы с Колумбией через два года после закрытия на фоне политического и дипломатического кризисов. Об этом сообщает правительство страны.

The shipping containers that have blocked the Simon bolivar border bridge between Cúcuta, Colombia and Tachira, Venezuela since February 2019 have been removed. The Venezuela - Colombia border will be reopened tomorrow #Venezuela #Colombia pic.twitter.com/4S4ynN1wJ7 — CNW (@ConflictsW) October 4, 2021

«Начиная с сегодняшнего утра мы возобновляем торговое сообщение между нашими государствами», — заявила вице-президент Делси Родригес в ходе выступления на государственном телеканале.

Власти убрали блок-пост с моста Симона Боливара, который является основным контрольно-пропускным пунктом между Венесуэлой и Колумбией и соединяет Сан-Антонио с Кукутой. Военные начали снимать металлические ограждения, раскрашенные в цвета национального флага, еще 3 октября.

Сообщение между соседними странами было прекращено в феврале 2019 года. Каракас обвинил власти Колумбии во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и поддержке оппозиционного политика Хуана Гуайдо.

President #NicolásMaduro has asked us to announce to the population of the state of Táchira, bordering #Colombia, that, starting tomorrow, we will be opening trade between our countries”, Rodríguez said in a statement broadcast by the state channel #VTV.#Venezuela pic.twitter.com/NgvgtF01zv — ???? Sarwar ???? (@ferozwala) October 5, 2021

Президент Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Боготой из-за признания Гуайдо в качестве временного главы страны. Кроме того, Мадуро принял решение о закрытии границы, протяженность которой составляет более 2000 км, сославшись на попытку вмешательства со стороны США.

«Сегодня мы возобновили взаимную торговлю с Колумбией. Скоро через мост пройдут грузовики, которые перевозят разные товары из Венесуэлы и обратно», — отметила вице-президент.

Правительство Колумбии приняло решение об открытии речных и сухопутных границ в одностороннем порядке еще в июне 2021 года.

The frontera was closed for passage from vehicles on august 2015 by order of #Venezuela & the movement of people was suspended behind the breaking off relations, when the opposition leader #JuanGuaidó tried to enter from Cúcutto #Colombia pic.twitter.com/nv8kH5dlab — ???? Sarwar ???? (@ferozwala) October 5, 2021

По официальным данным, в 2009 году двусторонняя торговля между государствами достигала 7,5 млрд долларов. В 2019 этот показатель сократился в 15 раз.