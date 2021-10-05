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Венесуэла объявила об открытии сухопутной границы с Колумбией

Весь мир
Венесуэла объявила об открытии сухопутной границы с Колумбией
Global Look Press  /  Elyxandro Cegarra / ZUMAPRESS.com

Каракас, 5 октября. Правительство Венесуэлы объявило об открытии сухопутной границы с Колумбией через два года после закрытия на фоне политического и дипломатического кризисов. Об этом сообщает правительство страны.

«Начиная с сегодняшнего утра мы возобновляем торговое сообщение между нашими государствами», — заявила вице-президент Делси Родригес в ходе выступления на государственном телеканале.

Власти убрали блок-пост с моста Симона Боливара, который является основным контрольно-пропускным пунктом между Венесуэлой и Колумбией и соединяет Сан-Антонио с Кукутой. Военные начали снимать металлические ограждения, раскрашенные в цвета национального флага, еще 3 октября.

Сообщение между соседними странами было прекращено в феврале 2019 года. Каракас обвинил власти Колумбии во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и поддержке оппозиционного политика Хуана Гуайдо.

Президент Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Боготой из-за признания Гуайдо в качестве временного главы страны. Кроме того, Мадуро принял решение о закрытии границы, протяженность которой составляет более 2000 км, сославшись на попытку вмешательства со стороны США.

«Сегодня мы возобновили взаимную торговлю с Колумбией. Скоро через мост пройдут грузовики, которые перевозят разные товары из Венесуэлы и обратно», — отметила вице-президент.

Правительство Колумбии приняло решение об открытии речных и сухопутных границ в одностороннем порядке еще в июне 2021 года.

По официальным данным, в 2009 году двусторонняя торговля между государствами достигала 7,5 млрд долларов. В 2019 этот показатель сократился в 15 раз.

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