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Ресурс Downdetector объявил о неполадках в работе Instagram

  /   Обновлено: 05 октября 2021 19:40
Общество
Ресурс Downdetector объявил о неполадках в работе Instagram
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Москва, 5 октября. Стало известно о неполадках в работе Instagram, сообщается на Downdetector.

Соцсеть функционирует с перебоями. Соответствующие данные опубликованы на ресурсе Downdetector.

Ранее люди массово начали жаловаться на проблемы в работе социальных сетей. Проблема затронула Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Руководители ресурсов извинились за перебои и попросили пользователей потерпеть.

Жители Санкт-Петербурга прокомментировали случившееся. У многих людей с соцсетями оказалась связана работа, кто-то использует платформы в качестве «магазина», «спортзала» и «кафе». Жительница Петербурга отметила, в большом городе соцсети дают возможность для общения, а живой диалог невозможен из-за больших расстояний.

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