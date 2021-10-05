Политические разногласия могут помешать проведению президентских выборов в Сомали

Могадишо, 5 октября. Федеральное управление по проведению выборов (FEIT) сообщило, что избрание президента в Сомали, которое неоднократно откладывали и запланировали на 10 октября, снова отменят из-за политических разногласий.

«Голосование зашло в тупик. Мы не ожидаем проведения, потому что есть жалобы на избирательный процесс, одобренный в мае 2021 года. Теперь ждем, когда премьер-министр и регионы согласуют другой график и объявят об этом», — подтвердил официальный представитель FEIT.

Медленные парламентские выборы также затормозили проведение президентских, поскольку с августа по сентябрь успели избрать 46 из 54 необходимых сенаторов, хотя изначально планировали завершить процесс к 25 июля. Примечательно, что 275 законодателей Народной палаты так и не назначили.

«Главы регионов монополизировали выборы в верхнюю палату, зарезервировали места для любимых кандидатов и подкупили местные парламенты», — заверил экс-спикер Юго-западного Сомали, потерявший пост в ходе голосования.

При этом молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции и фаворитизм. Оппозиционных лидеров вообще исключили из списков кандидатов в Сенат, хотя каждому региону выделили определенное количество мест в верхней палате парламента, поскольку изначально предполагалось, что туда попадают за заслуги.

Борьба за президентское место

Срок полномочий сомалийского лидера Мохамеда Абдуллахи истек 8 февраля, но 12-го числа нижняя Народная палата проголосовала за двухлетнее продление, что отклонил Сенат, признав решение неконституционным из-за отсутствия одобрения всего парламента.

Ситуация привела к серьезному политическому кризису. К концу апреля президент поддался давлению оппозиции и международного сообщества, поэтому отказался продлевать мандат, но попросил возобновить соглашение от 17 сентября 2020 года, устанавливающее дорожную карту проведения выборов.

Документ предусматривал косвенную систему, частично основанную на кланах. Согласно методу, племенные делегаты назначают 275 законодателей, в то время как 54 сенатора определяют регионы. Наконец, парламентарии совестно выбирают президента страны.

Однако после консультативной конференции при участии премьера Мохамеда Хусейна Робле стало известно о решении разделить между кланами и регионами в сотрудничестве с Федеральной избирательной комиссией (ФИК) отбор делегатов, отвечающих за избрание членов Народной палаты. Племена не поддержали новый механизм, поскольку сочли предложение преднамеренным ограничением их роли при назначении законодателей, и отметили, что не вмешивались в выбор сенаторов.

По их мнению, фальсификации повторятся при внедрении глав Джубаленда, Пунтленда, Хиршабелле, Юго-Западного Сомали и Галмудуга в процесс. Кроме того, провозгласивший независимость Сомалиленд вообще заявлял, что арестует граждан, участвовавших в голосовании по избранию верхней палаты федерального парламента. С точки зрения непризнанного государства, кандидаты в будущие законодатели — предатели.

Примечательно, что в последние месяцы возросла напряженность между президентом и премьером. Особенно после увольнения начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина на фоне нераскрытого убийства 23-летней сотрудницы отдела кибербезопасности, которая исчезла в конце июня в столичной штаб-квартире ведомства.

Регионы попытались примерить конфликтующие стороны, потому что политическая напряженность почти подорвала безопасность Сомали и заморозила парламентские выборы. Уже тогда наблюдатели заявляли, что президентское голосование сдвинется на неопределенное время, пока не изберут законодателей.