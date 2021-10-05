Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 20:13
20:12
Весь мир
Патрушев и глава МИД Египта подтвердили важность проведения выборов в Ливии
20:11
Политика
Сенаторы США поставили условие Байдену о высылке 300 российских дипломатов
20:10
Общество
За здоровье духа: все самое важное о Всемирном дне психического здоровья
20:08
Общество
Дирижер Сергей Поляничко оценил перспективы развития музыки с помощью нейросетей
20:06
Экономика
Интернет-омбудсмен Мариничев: Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя в соцсетях
20:06
Армия
Генсек НАТО призвал продолжать взаимодействие с Россией во избежание гонки вооружений
20:06
Общество
Дирижер Поляничко назвал эксплуатацией выступления азиатских пианисток без одежды
20:04
Видео
Сильнейшее подразделение: в Петербурге почтили память сотрудников уголовного розыска
20:04
Весь мир
Нездоровая ситуация: как слухи о болезни Эрдогана отразятся на будущем Турции
20:01
Общество
Дирижер Поляничко высказался о появлении оркестровых версий саундтреков из фильмов
Все новости

Общественники ЦАР обвинили иностранные СМИ в замалчивании преступлений боевиков
Весь мир
Общественники ЦАР обвинили иностранные СМИ в замалчивании преступлений боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 октября. Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки ангажированных СМИ переложить ответственность за преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на армию ЦАР и ее союзников.

Он подчеркнул, что доклады экспертов ООН, на которые ссылаются иностранные журналисты, является сфабрикованным и не соответствует действительности. Также руководитель организации напомнил, что авторы документа не посещали республику для проведения каких-либо исследований, не общались с ее жителями и не обращались за комментариями к представителям власти и органам безопасности.

Вместо этого эксперты ООН собрали слухи из соцсетей и публикации аффилированных с боевиками изданий в отчет, представив их «доказательством» недостоверной информации. Примечателен и тот факт, что в документе фигурируют ссылки на медиаресурсы, заблокированные в ЦАР за антиправительственную деятельность и распространение ложной информации.

«В опубликованном материале войскам ЦАР и российским инструкторам приписывают множество злоупотреблений. Но при этом ООН закрывает глаза на правонарушения, которые совершали агрессоры и бандформирования», — заявил Косимачи.

Общественники ЦАР обвинили иностранные СМИ в замалчивании преступлений боевиков
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Также общественник обратил внимание, что Организация Объединенных Наций полностью проигнорировала причины, из-за которых в Центральноафриканской Республике начался вооруженный конфликт:

«ООН подчеркивает только вину правительства, хотя всем известно, что народ ЦАР оказался втянут в войну из-за действий конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», который поддерживала Франция».

Ранее власти страны раскритиковали заявления европейских СМИ, которые опубликовали фейки, порочащие достоинство правительственных войск и их союзников из России и Руанды.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Общественники ЦАР обвинили иностранные СМИ в замалчивании преступлений боевиков
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru