Банги, 5 октября. Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки ангажированных СМИ переложить ответственность за преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на армию ЦАР и ее союзников.

Он подчеркнул, что доклады экспертов ООН, на которые ссылаются иностранные журналисты, является сфабрикованным и не соответствует действительности. Также руководитель организации напомнил, что авторы документа не посещали республику для проведения каких-либо исследований, не общались с ее жителями и не обращались за комментариями к представителям власти и органам безопасности.

Вместо этого эксперты ООН собрали слухи из соцсетей и публикации аффилированных с боевиками изданий в отчет, представив их «доказательством» недостоверной информации. Примечателен и тот факт, что в документе фигурируют ссылки на медиаресурсы, заблокированные в ЦАР за антиправительственную деятельность и распространение ложной информации.

«В опубликованном материале войскам ЦАР и российским инструкторам приписывают множество злоупотреблений. Но при этом ООН закрывает глаза на правонарушения, которые совершали агрессоры и бандформирования», — заявил Косимачи.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Также общественник обратил внимание, что Организация Объединенных Наций полностью проигнорировала причины, из-за которых в Центральноафриканской Республике начался вооруженный конфликт:

«ООН подчеркивает только вину правительства, хотя всем известно, что народ ЦАР оказался втянут в войну из-за действий конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», который поддерживала Франция».

Ранее власти страны раскритиковали заявления европейских СМИ, которые опубликовали фейки, порочащие достоинство правительственных войск и их союзников из России и Руанды.