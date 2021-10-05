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Экономист Беляев указал на выгодный момент для вложений в акции «Башнефти»
Экономика
Экономист Беляев указал на выгодный момент для вложений в акции «Башнефти»
wikipedia.org  /  ☭Acodered / Общественное достояние

Москва, 5 октября. Низкие котировки акций «Башнефти» могут сигнализировать о возможности выгодно вложиться в них, заявил независимый эксперт, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Реальная операционная прибыль компании в 2020 году была ниже, но акции торговались дороже. Теперь, когда «Башнефть» готовится закончить год с чистой прибылью и выплатить дивиденды, акции будут расти в цене.

«Курс ценных бумаг в любом секторе экономики реагирует на прибыль — дивиденды, выплачиваемые инвесторами за акции. Ценные бумаги на рынке являются одной из альтернатив размещения капиталов», — объяснил Беляев для ФБА «Экономика сегодня».

Руководство продолжает вкладывать в развитие бизнеса, поэтому ресурсная база продолжает расти. Эксперт выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе будет наблюдаться положительная динамика.

Изменения в совете директоров «Башнефти» могут стимулировать ее дальнейшее развитие. Такого мнения придерживается эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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