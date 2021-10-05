NetEasе: попытка захватить Калининград обернется для Польши кошмаром

Пекин, 5 октября. Польша столкнется с кошмарными последствиями, если попытается развязать с Россией войну за Калининград. Такое мнение выразили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEasе в своем материале пишут, что польские СМИ активно развивают идею военного захвата Калининградской области. Как передает «ПолитРоссия», многие местные эксперты уверены, что в условиях все более ухудшающихся отношений между РФ и Западом, у Варшавы есть шанс заполучить эту территорию военным путем.

«Некоторые польские эксперты полагают, что наступила хорошая возможность для оккупации Калининграда», — подчеркивают журналисты из КНР.

Авторы указывают, что Калининградская область является бельмом на глазу стран НАТО. Этот регион имеет крайне удобное географическое расположение, которое позволяет Москве держать «на прицеле» «Искандерами» половину Европы, что существенно уменьшает количество антироссийских провокаций.

Однако Россия понимает, что в то же время область находится в весьма уязвимом положении, поэтому существенно укрепила регион. Эксперты отмечают, что Москва превратила Калининград в неприступную крепость, которая в случае войны способна долгое время удерживать неприятельские силы до подхода основной группировки ВС РФ. Китайские авторы заключают, что мечты поляков о захвате Калининградской области могут обернуться настоящим кошмаром.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал учения ВС РФ «Запад-2021» демонстрацией силы. Также Варшава активно выступила за создание европейской учебной военной миссии на Украине, передает RT.