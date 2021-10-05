Армия Ливана конфисковала тонны аммиачной селитры на АЗС в Арсале

Бейрут, 5 октября. Ливанская армия конфисковала более 28 тонн нитрата аммония — удобрения, также используемого для изготовления взрывчатых веществ.

Тонны мешков с аммиачной селитрой были обнаружены в результате рейда, проведенного на заправочной станции в городе Арсаль на северо-востоке страны.

«После получения информации о наличии нитрата аммония в городе Арсаль 4 октября армейский патруль и военная разведка провели обыск на заправочной станции в [этом] городе», — говорится в заявлении армии Ливана.

The Directorate of Orientation of the Army Command announced that “following the availability of information about the presence of ammonium nitrate in the town of Arsal, they raided yesterday a fuel station in town, and seized 28,275 kilograms of illegal ammonium nitrate." pic.twitter.com/ufhx1DVBCM — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) October 5, 2021

Военные арестовали гражданина Ливана и трех сирийцев, которые, предположительно, хранили нитрат аммония на заправочной станции.

Компетентным органам предстоит выяснить, предназначалось ли вещество, изъятое накануне в Арсале — засушливом регионе, где жители также выращивают вишню — для использования в качестве удобрения или в противоправных целях.

The Lebanese army seized 28 tonnes of ammonium nitrate at a gas station in Arsal.



Storing it near flammable material does not sound like a good idea...https://t.co/EVnOtIoseF via @TheNationalNews — Aya (@Aya_Isk) October 5, 2021

Взрыв в Бейруте

В августе 2020 года в результате грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из складов порта Бейрута произошла детонация петард, которая, в свою очередь, инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года.

В результате трагедии погибло более 210 человек, по меньшей мере 6 500 получили ранения. Жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены в разной степени.

One year later, only 10% of damage from the #Beirut blast has been repaired.



Lebanon is experiencing economic collapse, one of the worst such crises in 150 years, due to corruption:

- currency lost 90% of value

- over 50% of people in poverty

- 71% may soon lose access to water pic.twitter.com/MdXVGjDPHL — AJ+ (@ajplus) August 4, 2021

Мероприятия по установлению причин трагедии стартовали 5 августа. В этот день были помещены под домашний арест представители администрации порта. На следующий день под допросом оказался владелец уже не существовавшего к тому моменту судна.

Изначально ведение расследования было поручено судье Фади Савану. Он установил, что катастрофа была вызвана халатностью ряда высокопоставленных чиновников и офицеров, а также некоторых депутатов парламента. Ни один из подозреваемых не явился по повестке в прокуратуру, ссылаясь либо на собственную неприкосновенность, либо на необходимость получения соответствующего распоряжения от премьер-министра или главы МВД.

В итоге в феврале 2021 года Саван был отстранен, и дело передали другому судье — Тареку Битару. Однако он пришел к тем же выводам и снова попросил у тогдашнего временного министра внутренних дел Мухаммада Фахми снять неприкосновенность с главных подозреваемых. Это прошение было отвергнуто, после чего парламент одобрил передачу дела Верховному совету, который, в свою очередь, специализируется на делах об импичменте, а не на расследованиях.

Judge Tareq Bitar, the judicial investigator into the #Beirut port explosion, was informed on Monday that he had been suspended from the case. https://t.co/4bxT8q0dNG pic.twitter.com/S9HGcXJy5F — Arab News Japan (@ArabNewsjp) September 29, 2021

27 сентября Тарек Битар получил информацию о том, что он был отстранен от дела после того, как депутат парламента Нухад Махнук подал апелляцию против него. Битар приостановил свое расследование и все процедуры, связанные с этим делом, в ожидании решения суда Бейрута касательно прошения, поданного парламентарием. В конечном счете 4 октября суд отклонил апелляцию, однако это едва ли может значительно повлиять на ход дела. Расследование крупнейшей техногенной катастрофы Ливана зашло в тупик, а виновные политики вряд ли будут приведены к ответственности.