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Армия Ливана конфисковала тонны аммиачной селитры на АЗС в Арсале
Весь мир
Армия Ливана конфисковала тонны аммиачной селитры на АЗС в Арсале
Global Look Press  /  Dirceu Portugal / Keystone Press Agency

Бейрут, 5 октября. Ливанская армия конфисковала более 28 тонн нитрата аммония — удобрения, также используемого для изготовления взрывчатых веществ.

Тонны мешков с аммиачной селитрой были обнаружены в результате рейда, проведенного на заправочной станции в городе Арсаль на северо-востоке страны.

«После получения информации о наличии нитрата аммония в городе Арсаль 4 октября армейский патруль и военная разведка провели обыск на заправочной станции в [этом] городе», — говорится в заявлении армии Ливана.

Военные арестовали гражданина Ливана и трех сирийцев, которые, предположительно, хранили нитрат аммония на заправочной станции.

Компетентным органам предстоит выяснить, предназначалось ли вещество, изъятое накануне в Арсале — засушливом регионе, где жители также выращивают вишню — для использования в качестве удобрения или в противоправных целях.

Взрыв в Бейруте

В августе 2020 года в результате грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из складов порта Бейрута произошла детонация петард, которая, в свою очередь, инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года.

В результате трагедии погибло более 210 человек, по меньшей мере 6 500 получили ранения. Жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены в разной степени.

Мероприятия по установлению причин трагедии стартовали 5 августа. В этот день были помещены под домашний арест представители администрации порта. На следующий день под допросом оказался владелец уже не существовавшего к тому моменту судна.

Изначально ведение расследования было поручено судье Фади Савану. Он установил, что катастрофа была вызвана халатностью ряда высокопоставленных чиновников и офицеров, а также некоторых депутатов парламента. Ни один из подозреваемых не явился по повестке в прокуратуру, ссылаясь либо на собственную неприкосновенность, либо на необходимость получения соответствующего распоряжения от премьер-министра или главы МВД.

В итоге в феврале 2021 года Саван был отстранен, и дело передали другому судье — Тареку Битару. Однако он пришел к тем же выводам и снова попросил у тогдашнего временного министра внутренних дел Мухаммада Фахми снять неприкосновенность с главных подозреваемых. Это прошение было отвергнуто, после чего парламент одобрил передачу дела Верховному совету, который, в свою очередь, специализируется на делах об импичменте, а не на расследованиях.

27 сентября Тарек Битар получил информацию о том, что он был отстранен от дела после того, как депутат парламента Нухад Махнук подал апелляцию против него. Битар приостановил свое расследование и все процедуры, связанные с этим делом, в ожидании решения суда Бейрута касательно прошения, поданного парламентарием. В конечном счете 4 октября суд отклонил апелляцию, однако это едва ли может значительно повлиять на ход дела. Расследование крупнейшей техногенной катастрофы Ливана зашло в тупик, а виновные политики вряд ли будут приведены к ответственности.   

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