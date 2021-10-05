Путин и Жириновский обсудили планы фракции ЛДПР в Госдуме

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский изучили планы работы фракции в Государственной думе нового созыва.

Также стороны обсудили результаты выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период», — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля сообщил о намерении главы государства провести отдельные встречи с руководителями думских фракций. Разговор с Владимиром Жириновским стал первым таким обсуждением.