Банги, 5 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера раскритиковал информационную кампанию европейских СМИ, направленную на очернение имиджа национальных войск (FACA) и российских инструкторов.

Глава страны заявил, что вбросы не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, отечественные специалисты занимаются исключительно консультативной поддержкой правительственной армии. Также он подчеркнул, что они действуют согласно всем нормам международного права:

«Проводится целая кампания, направленная на борьбу с эффективной работой бойцов FACA и их союзников из России и Руанды. Однако жители ЦАР хотят только мира. Сегодня мы понимаем, что восстановление нашей страны создает проблемы для ряда людей. Они готовы приложить все усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике. Мы не должны им верить и бросать камни в солдат, которые отдают жизни за освобождение нашего государства».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем отверг все обвинения ангажированных СМИ в адрес армии и ее партнеров. Чиновник осудил авторов и заказчиков фейков, которые штампуют европейские медиаресурсы, и добавил, что их целью является дискредитация военнослужащих ЦАР и россиян.