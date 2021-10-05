В загадочной смерти студента колледжа в Ногинске разбираются силовики



Московская область, 5 октября. Студент престижного учебного заведения найден мертвым на лавочке. Как стало известно ФАН, полицейские ищут свидетеля смерти 17-летнего подростка.

Труп подростка обнаружил случайный прохожий на улице Комсомольской города Ногинска приблизительно в 05:30 утра 4 октября. Он увидел молодого человека, который, как казалось со стороны, спал на лавочке. Подойдя немного поближе, местный житель понял, что перед ним — труп. К дому 10 подъехали сотрудники силовых ведомств и медики. Врачи зафиксировали смерть 17-летнего юноши.

По данному факту следователи ГСУ СК РФ по Московской области назначили проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Блюстители закона возле труппа обнаружили вещественные доказательства, осмотр которых дает возможность выдвинуть одну из версий гибели молодого человека.

«Рядом с лавочкой мы нашли пачку из-под чипсов, два пластиковых стакана и пустую бутылку из-под водки объемом один литр, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Возможно, парень умер от количества выпитого, а может быть — от качества горячительного напитка. Судя по стаканам, он был не один. После того, как мы установили личность погибшего, мы пробили его по базам».

Сыщики выяснили: молодой человек не отличался примерным поведением. Он состоял на учете в полиции за злостное злоупотребление спиртными напитками.

Стражи порядка сейчас усиленно ищут собутыльника скончавшегося юноши. Он, как надеются сыщики, прольет свет на детали случившегося.

Труп студента направили в местный морг для поведения судебно-медицинской экспертизы. Она покажет точную причину смерти пострадавшего.

Как ранее сообщал ФАН, в Московской области отец обнаружил труп 17-летней дочери в ванне.