Правительство Украины вновь ставит страну на грань отопительной катастрофы

Каждую зиму власти Украины отдают свою страну на волю случая: они запасают минимум топлива и надеются, что зима не будет холодной. О неоправданных рисках официального Киева во имя сомнительных амбиций рассказал ФАН преподаватель Финансового университета Станислав Митрахович, комментируя выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее украинский премьер заявил, что обсуждать с Россией вопрос о заключении прямого контракта по поставке природного газа правительство Украины не собирается, так как в хранилищах страны накоплено достаточно газа, чтобы пережить отопительный сезон.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович напомнил, что газ, который находится в хранилищах Украины, — российский.

«Киев рассказывает обывателям, что страна закупает газ не у «агрессора», как нелепо именуют Россию украинские политики, а у европейских компаний. В действительности это покупка российского газа у посредников, даже реверс у них — виртуальный. Жители страны платят наценку за слова чиновников. Что касается объема запаса — Украина не первый год ходит «по краю». Ответственные руководители должны страховаться на случай морозов, но это не про наших соседей», — подчеркнул финансовый специалист.

Сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности предупредил, что в случае сильного падения температур властям Украины придется отключить промышленные потребители, это снизит выпуск продукции, повлечет потерю рабочих мест и прочие негативные факторы. По словам эксперта, некоторые предприятия останавливать нельзя, их заморозка будет означать фактическую потерю фабрики или завода.

«Украина прошлой зимой импортировала электричество с территории России и Белоруссии. Очевидно, киевские чиновники считают, что русский уголь, как и электричество, не агрессивен, и также закупают этот энергоноситель: по данным украинской статистики, в прошлом году импорт из России по указанным категориям составил для Украины две трети от закупаемых объемов», — с иронией отметил экономист.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Митрахович отметил, что некоторые оппозиционные партии, например, платформа «За жизнь», предлагают заключить прямые контракты с Россией, но находящиеся у власти политические спекулянты на это не идут.

«Помимо политических инсинуаций, вопрос с закупкой энергоносителей у России усугубляется войной украинских олигархических кланов. Владельцы металлургических предприятий выступают за нормальные торговые отношения с Москвой, которые позволят покупать газ, уголь и электричество, а владельцы теплоэлектростанций протестуют против покупки электроэнергии, так как дефицит электричества им на руку», — добавил собеседник ФАН.

Экономист заключил, что Европа, заинтересованная в поставках топлива по трубопроводу «Северный поток — 2», в случае морозной зимы может не пойти навстречу Киеву, не будет пытаться давить на Москву, поэтому администрация Зеленского ставит свою страну в весьма щекотливое положение. Митрахович добавил, что граждане Украины гарантированно столкнутся с европейской ценой за «коммуналку» в апреле, когда договор, который ограничивает цены на газ для населения и предприятий, прекратит свое действие.

Ранее ФАН рассказал про то, как в ПАСЕ потребовали от правительства Украины соблюдать демократию.