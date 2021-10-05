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Ученый Ракеш Могул зафиксировал следы фотосинтеза на Венере

  /   Обновлено: 05 октября 2021 19:01
Наука
Ученый Ракеш Могул зафиксировал следы фотосинтеза на Венере
pixabay.com

Вашингтон, 5 октября. Признаки процесса фотосинтеза обнаружил на Венере коллектив американских исследователей под руководством Ракеша Могула.

Ученые из США нашли на планете вещества, которые могут отвечать за фотосинтез. Научная работа опубликована на сайте ScienceAlert. Специалисты выявили на Венере газообразный фосфин, происхождение которого является биологическим. Анализ уровня солнечного излучения на планете продемонстрировал, что он примерно соответствует земному. Это свидетельствует о том, что на таких участках Венеры потенциально может формироваться жизнь, сообщает Planet Today.

Однако выводы исследователей из США поставили под сомнение. Атмосферу Венеры составляет углекислый газ, который вращается быстрее планеты. Также на ней в 100 раз сильнее атмосферное давление по сравнению с Землей. Эти факторы практически сводят к нулю вероятность развития жизни.

Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман ранее заявил, что у землян больше шансов заселить Венеру, а не Марс. По его мнению, технологии терраформирования не будут эффективно работать на красной планете.

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венера жизнь фотосинтез
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