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Х Газовый форум стартовал в Петербурге
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Х Газовый форум стартовал в Петербурге
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Самое экологичное и экономичное — все это о газовом топливе. Площадкой для обсуждения будущего отрасли стал юбилейный X Петербургский Международный газовый форум. В Северную столицу для конструктивного диалога и подписания многомиллионных контрактов прибыли эксперты индустрии из 30 стран.

Первый день форума начался с дискуссии на перспективную тему — развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ). При охлаждении природное топливо уменьшается в объеме в 600 раз, что облегчает транспортировку. В России первый профильный завод построили 12 лет назад, но на этом специалисты не собираются останавливаться.

«Сегодня мы видим и ряд постановлений, законодательных актов, дорожные карты, которые говорят нам, что в долгосрочной перспективе развитие отрасли СПГ имеет очень большой потенциал. Заявлено о строительстве более 65 малотоннажных заводов по производству СПГ», — заявил председатель Правления Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников.

Открытие форума могли посетили и молодые специалисты. Вопрос подготовки будущего энергетики стал также центральной темой мероприятия.

«Сегодня планируем обсуждать результаты работы в направлении развития кадрового потенциала в отрасли. Будем подводить итоги этой работы, обсуждать планы и задачи на будущие периоды. Надеемся на продуктивный обмен опытом между участниками, представителями разных компаний и вузов», — рассказала начальник управления по развитию персонала и корпоративной культуры компании «Квадра» Ксения Ким.

Гости Северной столицы могли оказаться внутри огромной трубы и посмотреть на работу счетчиков. Самым крупным стал стенд одного из главных участников — «Газпрома» — где зрители могли буквально прикоснуться к современным технологиям.

На форуме были представлены и экспонаты из других сфер. Вот, покоривший Восточный экономический форум, дроид-администратор Алекс. А со всеми участниками здоровался звезда социальных сетей, улыбчивый Промобот.

Концерн «Алзмаз-Антей» представил модель системы соединения оборудования.

«Это система предназначена для соединения различных подводных модулей. В том числе фонтанная арматура, манифольды. Здесь представлен макет этой системы в натуральную величину, которая позволяет определить размещение элементов. Система достаточно многообразна, она предназначена для соединения магистральных труб», — объяснил начальник конструкторского бюро завода «70 лет Победы» (Концерн «Алмаз-Антей») Сергей Пищаев.

Форум в Петербурге продлится еще три дня. Хедлайнером мероприятия станет выступление председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на пленарном заседании.

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петербург газовый форум
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