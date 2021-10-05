Завод по производству автоматов Калашникова появится в Венесуэле в 2022 году

Каракас, 5 октября. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должно завершиться во второй половине 2022 года.

В настоящее время стороны пытаются найти совместное решение по данному вопросу, заявил посланник президента Венесуэлы Николаса Мадуро, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

«Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года», — заявил он.

Стоит отметить, что в марте 2019 года в индийском городе Корва был открыт завод по производству АК-203. По предварительным данным, для индийской армии предприятие выпустит свыше 670 тысяч новейших российских автоматов. На сегодняшний день автоматы Калашникова пользуются большим спросом на международном рынке вооружений.